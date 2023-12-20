基隆學校供餐 借鏡新北央廚

基隆市政府有鑑於學校營養午餐狀況頻傳，日前議會通過學校午餐自治條例，市長謝國樑昨天與議員到新北汐止參訪中央廚房「食家安」，觀摩廠商環境設備等級和動線衛生要求。謝國樑說，有自治條例法法源依據後，將訂定午餐作業規範，及輔導、考核及獎懲辦法。市府正草擬增聘營養師計畫，讓更多專業人才進駐，為品質把關。

基隆市府官員、民代昨參訪新北市學校午餐中央廚房，並前往瑞芳國小學習健康營養飲食教育及食農教育。

「食家安」公司總經理陳明信說明，廠區通過HACCP認證，每天供應北北基共62所學校2萬5000餐，他介紹從開立菜單、採購、驗收、烹調直到清洗等完整的供餐流程。謝國樑等人穿戴防塵衣進入央廚參觀。

謝國樑說，日前議會通過學校午餐自治條例，將訂定相關午餐作業規範及相關輔導、考核及獎懲辦法，到新北市學習午餐作業相關經驗，讓基隆能有更完善流程。

教育處代理處長楊桂杰說，主要觀摩供應餐量龐大的廠區環境設備等級和動線衛生要求，及供應多間學校的配送及運送環節。

另，謝國樑前天也前往台北流行音樂中心參觀，看了大型展演空間、室內live-house及戶外表演場地，謝國樑說，未來希望與北流合作，促成藝文活動、音樂藝文展覽能到基隆。