北市特教助理 明年有條件加薪

台北市鐘點制特教助理員原本分為5級，時薪從185至229元不等，為提升特教助理員士氣，議員鍾佩玲提案盼能提高特教助理員薪點，教育局研議後針對聘用時數達4801小時的「資深特教助理員」，在第二級和第三級間新增「進階資深特教助理員」，時薪調整為基本時薪1.13倍約207元，配合明年基本工資調漲，將分為6級時薪。預計明年上路，百餘人受益。

文山特教學校校長葉宗青說，整體方向正確，北市府對於特教助理員待遇已比其他縣市好，調薪後能增加投入誘因、有助招募特教助理員，盼未來待遇再提升，將人才留台北。也鼓勵家長若有空閒時間，到校協助特教生，適當減輕老師負擔。

依據現行制度，北市鐘點制特教助理員分為5級，時薪從185至229元不等，共計610人。

鍾佩玲認為，特教助理員屬於時薪制，沒獎金及年終，老師就會選擇到時數多的學校，若時數較少學校就找不到助理員，盼教育局提升待遇，依照服務時數及專業證照更細部畫分，解決找不到老師困境。

教育局規畫，明年開始針對聘用工作時數已達4801小時特教助理員新增「進階資深特教助理員」級距，並且配合明年度基本工資調整，鐘點制特教助理員也將同步調整薪資，時薪從192至238元，教育局編列鐘點制特教助理員經費為9730萬餘元，新增「進階資深特教助理員」級距，估將增加770萬元經費，受益人數110人。