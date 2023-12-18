疫情後大專學生更憂鬱 專家：缺乏與人真實互動

諮商心理師公會全聯會今日公布「112年大專學生壓力調查研究報告」，結果發現大專學生有憂鬱傾向的比例相較疫情前增加約9個百分點。對此，專家認為可能的原因包含技能被AI取代，因此對未來感到困惑，以及疫情期間學生缺乏人與人之間的真實互動，導致人際關係上的問題。

112年大專學生壓力調查研究報告針對全國北、中、南、東大專學生總共1635人進行壓力調查，發現新冠疫情後，大專學生有憂鬱傾向的比例達25.5%，相較疫情前增加約9個百分點。其中，壓力前三大族群分別為大三、大四及大一學生，而造成學生憂鬱的壓力來源包括未來規畫、家庭、經濟、課業及人際關係等等。

對此，文化大學學生諮商中心主任林玉琪指出，現場確實有發現大三學生壓力比較大的狀況，這個階段是大學的下半場，學生開始要考慮到未來的工作，且近年AI蔚為風潮，有些學生發現自己努力學的技能開始能被AI取代，也就會對未來的去向感到困惑。

從事心理諮商工作30多年的台師大心田諮商所諮商師樊雪春也說，現在的大學生不像20年前，能確定畢業後就有工作，所以大三、大四學生的焦慮值非常高。且大學文憑的「含金量」正逐漸下降，就讀大學的大筆花費可能助長學生面臨經濟現實的壓力，更擔心畢業後找不到工作。

除此之外，疫情期間學生因線上課程幾乎都沒有到學校，缺乏與朋友之間的聯繫，學生回到校園後，林玉琪也在諮商中心處理到一些人際關係的問題。樊雪春表示，疫情的隔離降低學生之間的真實互動，缺乏人與人面對面帶來的親密感，會助長學生的焦慮和壓力。

對於面臨壓力的學生，林玉琪表示，台灣學生普遍自我要求很高，覺得自己都做不到，要不就是很努力、要不就是放棄自己。她建議學生好好地認識自己，了解自己的狀態與優缺點，學習用相對持平的眼光自我檢視。

樊雪春建議大學教師不要用全面採用線上課程，增加學生能線下互動交流的機會，尤其線下課程特別的地方，「是學生下課後可以一起去吃飯」。另外，她也希望大專校院增加學生工作實習的機會，以免學生投資了4年卻發現學非所用。

針對本次調查結果，教育部表示，考量學生問題日益多元且複雜，專科以上學校的學生輔導需求增加，除了調整輔導人員的編制外，也透過補助課程教學及活動參與等方式，協助學生覺察自身狀態，例如開設通識教育課程、強化校園心理健康活動、自殺防治守門人培訓、提升專業知能活動以及精神科醫師駐校諮詢鐘點費等等。