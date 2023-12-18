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北市特教助理員有條件加薪明年上路 預計逾百人受惠

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
為提升特教助理員士氣，提升服務品質，北市教育局規畫，針對聘用工作時數達4801小時助理員新增「進階資深特教助理員」階級，時薪調整為基本時薪1.13倍，約207元，該案今在教委會通過，預計110人受益。記者洪子凱／攝影
為提升特教助理員士氣，提升服務品質，北市教育局規畫，針對聘用工作時數達4801小時助理員新增「進階資深特教助理員」階級，時薪調整為基本時薪1.13倍，約207元，該案今在教委會通過，預計110人受益。記者洪子凱／攝影

為提升特教助理員士氣，提升服務品質，議員提案提高特教助理員薪點。北市教育局規畫，明年起除配合勞動部基本工資提高薪點，教育局規畫更細分給薪制度，針對聘用工作時數達4801小時助理員新增「進階資深特教助理員」階級，時薪調整為基本時薪1.13倍，約207元，該案今在教委會通過，預計110人受益。

依據現行制度，北市鐘點制特教助理員分為5級，從一般特教助理員、資深特教助理員、特定專業證書特教助理員、有照顧服務員證照特教助理員、有護理師或護士證照特教助理員，時薪從185-229元不等，共計610人。

議員鍾佩玲認為，特教助理員屬於時薪制，沒有獎金及年終，老師就會選擇到時數多的學校，但若時數較少學校就找不到助理員，盼教育局能提升待遇，依照服務時數及專業證照更細部畫分，提升薪資待遇，解決學校找不到老師困境。

教育局規畫，為提升鐘點制特教助理員士氣，明年開始針對聘用工作時數已達4801小時特教助理員新增「進階資深特教助理員」級距，時薪擬調升為基本時薪之1.13倍，未來共分為6級，包含一般特教助理員、資深特教助理員、進階資深特教助理員、特定專業證書特教助理員、有照顧服務員證照特教助理員、有護理師或護士證照特教助理員。

教育局表示，明年度將配合基本工資調整，鐘點制特教助理員也將同步調整薪資，時薪從192-238元，教育局編列鐘點制特教助理員經費為9730萬9608元，新增「進階資深特教助理員」級距，需求經費預估將增加770萬元，預計受益人數達110位。

時薪 教育局 薪資

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