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擺脫專輔 公東售地求生 計畫今送審

聯合報／ 記者徐白櫻李芯／連線報導

公東高工被教育部列為專案輔導學校，校方準備賣校地籌措資金缺口，但出售案拖延數月無下文，政務委員林萬億日前指責教育部，「連公東高工都守不住，真漏氣。」公東校長李恭榮表示，售地流程繁複，經驗不足導致進度緩慢，今天會送完整計畫書至教育部審查，一定來得及在期限內解除「專輔」管制。

公東高工創立逾60年，為木工培育名校，但龐大財務壓力，教育部預估，112學年恐短絀5770萬元，4月退場審議會將學校列入專案輔導學校，給予2年改善期。

為改善財務缺口，公東準備出售376坪校地求生存，暖心企業家準備以8千多萬購入，只要學校正常辦學，出售後仍無償出借公東繼續使用，另每年挹注300萬元幫助學校，為期3年。

專輔學校若要處分100萬元以上財產，須經教育部國教署同意，校方至今尚未送計畫書，引發各界關切。校長李恭榮說，出售土地要分割、鑑價，還要送董事會同意，因欠缺相關經驗，文件準備過程「東漏西漏」，一拖好幾個月，其實教育部周周致電關心，真的很幫忙。

教育部指出，收到學校處分不動產的申請後，會依程序進行審查。李恭榮說，送件後約1個月內可審議完畢，簽約後資金就會到位，一定能在輔導期內改善財務，另有社會捐款挹注，絕對可以撐到賣校地資金到位。

校方表示，短期先解決財務危機，中程計畫是希望回復高職本色，透過產學合作，攜手推動2.0專班，提升學生實務及就業能力；明年3月將與台積電基金會合作舉辦親子職業試探，邀請家長進入校園爭取認同。

教育部 財務 台積電

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