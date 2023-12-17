網批英文課綱拿掉經典海明威卻要談媽祖 教育部回應了

一則自稱英語教師談108課綱的貼文在社群上被轉傳，文中提到經典的海明威、海倫凱勒等課文都被刪除，反而放入辦桌、媽祖遶境等內容。對此，教育部表示，108課綱應語文課程目標更重視語言的使用，且注重與其他課程、議題的連結，書商選文是從日常生活議題出發，逐步引導學生對議題提出看法。

北一女中國文教師歐桂芝日前罵108課綱無恥。最近一則署名彰化女中英語教師的「108課綱英語也亂搞」貼文，也在社群媒體上被廣傳。文章指出，英文課本刪掉經典的海明威、海倫凱勒、馬丁・路德・金恩、莎士比亞，叫大廠書商置入一堆「怪文」，還提到辦桌、媽祖遶境、蘭嶼飛魚季等內容，該名自稱教師的網友表示，「我念那麼多年的語言學和英美文學，不是為了教下一代會用英文跟沒多少人次的外國觀光客，介紹好棒棒的台灣好嗎？」

對此，教育部表示，108課綱英語文課程目標，除了語言知識的學習與語言技能的培養，更應重視語言的使用。目前我國各級學校的英語文教育，強調英語文主要是作為人際溝通使用，並透過英語獲取各領域新知以及了解他國文化，培養國際觀、邏輯思考與創意。

針對有關書商選文包括辦桌、媽祖遶境、蘭嶼飛魚季及便利商店等，教育部說，108課綱英語文課程規畫注重與其他課程、議題的連結，重視英語文的即時性與生活化，同時也利於導入各種思辨能力的訓練，培養學生多元觀點。書商選文的規畫，就是從日常生活議題出發，對照自身生活經驗連結文本，再逐步擴及社會環境議題，引導學生對議題提出看法。

該名自稱英語教師的網友也批評，原本1周7節英文課，現在只有4節，騰空的節數去自主學習，且學生其實都在睡覺、滑手機、寫作業，不然就是上手語、閔南語、客語、原住民語。

教育部表示，108課綱在英語文部分共有部定必修18學分及加深加廣選修，後者有含第二外國語，學生至少需修6學分，必選修課程合計至少24學分，與99課綱規範學生應修習的部定必修24學分一致，且學校仍可依據學生需求開設各類語文課程，學生選習英語相關課程的機會並不會因為增加選修或自主學習而受損。