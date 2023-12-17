「禮義廉恥」重新掛回苗栗校園 144校寒假全面掛牌匾

新加坡特選小學公立培群學校迎門「禮義廉恥」校訓，師生引以為傲的特色，讓苗栗縣長鍾東錦印象深刻，全縣144所縣立高中、國中及小學寒假將全面掛「禮義廉恥」牌匾，希望品德教育耳濡目染。

「禮義廉恥」早期是當然校訓，牌匾融入校園，後來各校可依特色自訂校訓，時空背景改變，加上老舊毀損等因素，苗栗縣政府教育調查，144所學校目前僅有39所還保存牌匾，寒假將補齊，要求「禮義廉恥」懸掛在學校顯目的地方。

其中，銅鑼鄉興隆實驗小學創校125年，校方在活動中心仍然掛有50周年時的「禮義廉恥」牌匾，校長李芳茹說，牌匾掛在室內，因此保存況還不錯，縣府要在校園全面掛牌匾，彰顯「禮義廉恥」，有其意義。

苗栗縣一所歷史約30年的國小，「年輕」的學校並沒有「禮義廉恥」的匾額，部分老師認為，品德教育融入彈性學習課程及校訂課程，並存在生活中、在心中，掛不掛匾似乎沒有特別重要。

鍾東錦今年3月間率團到新加坡教育、觀光交流，安排參訪培群學校，培群是推動雙語教育有成的特選學校，華文文化、品德教育更是特色，鍾東錦印象深刻，校方當時還鄭重介紹「禮義廉恥」校訓，「禮義廉恥」出自中華民國第三任國民政府主席林森墨寶。