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拚爭取知名大學設附中 苗栗三方案分階段努力

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導

苗栗縣為提升縣內教育水平，除縣立興華高中將與清華大學合作成立STEAM教育中心，創辦數理與語文實驗班，也在挑選合適的縣立高中爭取改隸附中或推動實驗高中委由大學營運管理機會。苗栗縣教育局坦言爭取知名大學設立附中難度大，但並非沒有機會，已分階段努力進行。

苗栗縣長鍾東錦希望優秀學子能留在苗栗就近入學，經努力爭取，促成興華高中與清華大學合作機會，將編列800萬元預算在113學年度成立數理、語文實驗班，由清大教師授課。

另外，縣務會議最近也針對國內大學與縣市高中合作改隸附中的案例討論，要求教育處積極爭取與知名的國立大學合作，設法將縣有的高中改隸大學附中或是推動辦理實驗中學。

教育處表示，縣府目前有3項方案，一是直接爭取將縣有高中改隸，二是推動縣有高中成為實驗高中，再委由大學營運管理或是改隸，最後則是新建高中再交由大學營運或改隸。

教育處指出，爭取著名國立大學在縣內設立附中難度相當大，將分階段進行，與清大合作成立實驗班是第一階段，目標仍放在設立大學附中，若桃竹苗科技生活圈持續發展，未來環境、條件成熟，相信可水到渠成。

清大 清華大學

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