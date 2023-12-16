成績好才可選學生會長 雙北45校違規

雙北有45所學校違反教育部規範，以成績、獎懲、品德限制學生參與學生會等自治組織；部分學生認為這只是學校找乖寶寶背書當橡皮圖章。北市教育局昨發文要求各校循民主及平等原則輔導學生參與；新北教育局也要求學校不得介入學生會幹部選舉資格制定。

教育部訂定「高級中等學校輔導學生會及其他相關自治組織運作注意事項」，學校不得依學業成績、德行評量或出缺席紀錄等，限制學生參選會長及其他幹部資格，但台北市議員何孟樺比對北市71校，發現有37校規定學生要達一定分數、沒被記過，才有資格選學生會長。她認為學生會不該只是師長眼中的好寶寶樂園，批教育局督導不周。

何孟樺說，台灣沒規定學生未被懲處過才能擔任學生會幹部，校方訂定資格條款，形同否定學生多元潛力，且加劇歧視。求學時她曾加入學生會，深感學生自治組織有助於學生參與公共事務，培養獨立思考能力，因此要求教育局限期督導各校修正規定，並於每年學生自治研習營協助學生審視法規。

北市某高中班聯會幹部表示，學校干涉自治組織內務，對彼此都沒好處，兩者的關係應該是互信合作，何況教育階段的懲處，應該是以輔導改善為主。

新北板橋高中有學生認為，社會上人犯出獄都還能改過自新，立法院、各縣市議會多少民代有前科？學校不該以任何理由，限制學生參與學生自治組織，如果只是想找幾個乖寶寶背書、當學校的當橡皮圖章，還不如不設這些組織。

北市教育局表示，已發文71所公私立高中職，重申該注意事項的原則，請各校宜秉民主教育立場，輔導校內學生會及其他相關自治組織，循民主及平等原則訂立相關組織章程，所訂組織章程不宜將學業成績評量、德行評量、出缺席紀錄等列入參選資格限制。12月22日將開高級中等學校學生自治組織宣導會議，向各校說明。

新北教育局表示，今年5月份調查教職人員介入、限制學生會幹部資格學校計8所，當時已發函糾正，要求改善。