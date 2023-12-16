帝王條款漫畫遭出征 校方重貼祝賀文

桃園東興國中一年級學生以「帝王條款」畫作榮獲全國美術大賽特優，校方原在臉書表揚，但因網友出征下架，作法惹議。昨天校方重新貼文祝賀，並表示原貼文引發不少討論，一下子湧入大量訊息，不知如何處理，所以先刪文，希望平息各界輿論，但學校立場一直都是支持學生，臉書雖然刪文，學校官網始終沒有下架。

教育部長潘文忠昨表示，教育部的態度就是支持、鼓勵學生創作，「獎項會維持，也會多給學生鼓勵。」潘也說，從作品可以看出作者對日常生活觀察入微，才能獲得評審肯定。

「帝王條款」作品因網紅Cheap砲轟歧視行人，讓該生的學校也遭網友出征，一度下架祝賀文並為爭議道歉，多名律師、名人則出聲表態支持學生的創作，引發正反討論。

「霸道行走的皇帝」引發熱議，雖然有人批評，但也有人力挺，甚至願意出數萬元價格收藏；校方昨天證實有接到想要購買畫作的電話，但學生沒有賣畫意願，雙方也沒談到價格問題。

經過爭議，東興國中昨在臉書重新貼文祝賀學生獲獎，該校家長會長范揚國也留言力挺學生創作，感性留下「謝謝你的畫，讓大人重新學習跟討論」等語。

范揚國表示，感謝大家的關心，當時學校貼文的原意是要祝賀，但為不讓輿論發酵，校方先下架該文，這些都是個人觀點，只是大家看事情角度不同，家長會也完全尊重學校作法。當時輔導主任有一對一輔導該生，學生目前狀況良好，也很正向，謝謝大家的關心。

桃園市議員梁為超說，學校第一時間面對輿論，基於保護的立場先下架祝賀文，但台灣社會多元開放，出了什麼問題應該檢討網路放大解讀，對學生的創作就是尊重，大家有點大驚小怪了。

校方指出，當初貼文原意就是祝賀，但許多網友只糾結「帝王條款」4個字，這跟校方原意不同，卻引發社會大量關注，因此對產生這麼多紛爭致上12萬分歉意。

至於畫作本身的意涵，校方表示，學生就是認為行人過馬路雖然應受禮讓，但也要互相尊重，不可以慢慢走影響其他用路人，他透過漫畫哏的方式畫出這個意思，各界意見看法都有，但學生知道他自己沒錯，校方也告知只是因為他畫的主題，引發社會大眾討論。學生近日上課和往常一般，他也向校方致謝這些天給他的許多溫暖，認為有人認同他的創作理念就好。