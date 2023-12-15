爭取與明星大學合作設立附中 苗栗規畫3方案盼分階段努力

苗栗縣爭取提升縣內教育水平，盼優秀學子留在家鄉就學，明年度將首次在縣立興華高中辦理數理、語文實驗班，與清華大學合作規畫課程，未來並成立STEAM教育中心；未來也將爭取更多明星國立大學合作，選擇適合的縣立高中爭取改隸附中或推動實驗高中，委由大學營運管理，目前已有規畫方案，將分階段推動。

縣府教育處指出，縣長鍾東錦希望優秀學子能留在縣內就近入學，經與清大合作及努力爭取，目前第一階段將先編列800萬元預算在頭份市興華高中成立數理、語文實驗班，並於113學年度開辦，請清大教師來授課。

縣務會議最近也針對國內大學與縣市高中合作改隸附中的案例討論，要求教育處積極爭取與國立明星大學合作，設法將縣有高中改隸大學附中，或推動辦理實驗中學。

教育處表示，縣府目前有3項方案希望與著名國立大學爭取設立附中，第一項直接爭取將縣有高中改隸，第二案推動縣有高中成為實驗高中後，再委由大學營運管理或改隸，第三案則是新建高中後再交由大學營運或改隸，但鄰近縣市知名高中近來與大學合作討論的改隸案並不順利。

教育處指出，爭取著名大學在縣內設立附中，目前存在相當大難度，縣府因此將分階段努力，與清大合作成立實驗班是第一階段，目標仍放在設立大學附中，桃竹苗科技生活圈持續發展，未來環境、條件成熟相信可水到渠成。