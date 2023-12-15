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爭取與明星大學合作設立附中 苗栗規畫3方案盼分階段努力

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府爭取與國立明星大學合作，選擇適合的縣有高中爭取改隸附中或推動實驗高中委由大學營運管理，目前已有數項規畫方案，將分階段推動。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府爭取與國立明星大學合作，選擇適合的縣有高中爭取改隸附中或推動實驗高中委由大學營運管理，目前已有數項規畫方案，將分階段推動。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣爭取提升縣內教育水平，盼優秀學子留在家鄉就學，明年度將首次在縣立興華高中辦理數理、語文實驗班，與清華大學合作規畫課程，未來並成立STEAM教育中心；未來也將爭取更多明星國立大學合作，選擇適合的縣立高中爭取改隸附中或推動實驗高中，委由大學營運管理，目前已有規畫方案，將分階段推動。

縣府教育處指出，縣長鍾東錦希望優秀學子能留在縣內就近入學，經與清大合作及努力爭取，目前第一階段將先編列800萬元預算在頭份市興華高中成立數理、語文實驗班，並於113學年度開辦，請清大教師來授課。

縣務會議最近也針對國內大學與縣市高中合作改隸附中的案例討論，要求教育處積極爭取與國立明星大學合作，設法將縣有高中改隸大學附中，或推動辦理實驗中學。

教育處表示，縣府目前有3項方案希望與著名國立大學爭取設立附中，第一項直接爭取將縣有高中改隸，第二案推動縣有高中成為實驗高中後，再委由大學營運管理或改隸，第三案則是新建高中後再交由大學營運或改隸，但鄰近縣市知名高中近來與大學合作討論的改隸案並不順利。

教育處指出，爭取著名大學在縣內設立附中，目前存在相當大難度，縣府因此將分階段努力，與清大合作成立實驗班是第一階段，目標仍放在設立大學附中，桃竹苗科技生活圈持續發展，未來環境、條件成熟相信可水到渠成。

清大 鍾東錦 教師

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