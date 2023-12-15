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2年6大專校院退場6萬學生被轉學？教育部給實際數字

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
彰化縣明道大學將於明年7月底退場，教育部預計於明年初、112學年下學期辦理學生安置作業。記者黃仲裕／攝影
彰化縣明道大學將於明年7月底退場，教育部預計於明年初、112學年下學期辦理學生安置作業。記者黃仲裕／攝影

教育部去年通過「私立高級中等以上學校退場條例」，一年多來依規定召開數次私校退場審議會，今年7月中州科大、台灣首府大學已走入歷史，明年7月底預計再有4校退場。但日前有媒體報導6校退場，近6萬名學生被迫轉學，引發關注，教育部今表示，預計屆時6校全面停辦時，學生人數僅剩1345位。

根據私校退場條例，教育部依法需公告專案輔導學校名單並給予2年改善期，逾期未改善將命停招、停辦。中州科大、台首大去年遭列為專輔學校後今年7月已停辦，教育部日前也公告，另有4校也將於明年7月底走入歷史，分別為明道大學、大同技術學院、東方設計大學、環球科大。

但日前外傳6校退場，將有6萬名學生被迫轉學。教育部今天澄清，屆時全面停辦時僅剩1345位學生，均會由教育部安置到其他學校就讀，並會在安置後訪視。

教育部也說明學校安置進度，中州科技大學、台首大已今年7月31日停辦，310位學生安置到其他學校就讀；另外大同技術學院、環球科技大學、明道大學、東方設計大學等4所，將於明年7月31日停辦，教育部會在停辦前一個學期，辦理學生分發作業及到校辦理說明會，協助停辦時仍在校學生分發至其他學校就讀。

教育部也說明，屆時會協助學生分發至同一或鄰近縣市學校繼續就讀，於退場學校停辦前一學期先辦理安置說明會、意願選填及預先分發，學生如有回戶籍地或特殊原因，也會協助安置至其他縣市學校。

另外，教育部也指出， 6所學校原有無法正常發薪的狀況，董事會則依退場條例規定重組，透過申請退場基金墊付薪資，已讓教職員能如期領到薪水；且退場基金墊付後，學校停辦時得以發放資遣或退休慰助金，確保教職員權益。學校完全停辦時教師還有354人、職員328人，教育部也設有高階人力躍升平台，提供教職員轉職等資訊。

據了解，學校被列入專案輔導後，有能力的學生多會嘗試透過轉學考轉學，不少教職員深知學校狀況也多嘗試轉任，根據近年退場學校案例，學校正式退場時需接受安置學生都不會太多。教育部也表示，除明年待退場的4所學校外，目前私立大專校院已無專案輔導學校。

教育部 大同技術學院

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