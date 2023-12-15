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家長投訴幼童遭幼園教師拖行 北市府：肌力訓練

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
北市明倫非營利幼兒園日前遭家長投訴不當對待幼兒，經教育局調查，因兩名個案屬於特教、早療兒，老師依專業意見安排個別課程，非屬不當虐童。圖／聯合報系資料照片
北市明倫非營利幼兒園日前遭家長投訴不當對待幼兒，經教育局調查，因兩名個案屬於特教、早療兒，老師依專業意見安排個別課程，非屬不當虐童。圖／聯合報系資料照片

北市明倫非營利幼兒園日前被指控違法對待幼兒，有教師在體育課將幼童拖行、吊掛，還有另位男童在PU跑道訓練「小牛推車」，教育局調查，兩位孩童經專業評估，需要體能訓練課程增加肌力，老師也與家長、專業老師討論後制定課程，認定非屬不當對待幼生行為。

有家長日前向議員投訴，一名幼童上體育課被老師拖行3次，被帶到角落，兩腿筆直的倒立在牆壁上支撐全身，180度倒頭栽的肢體動作長達1分鐘。另一位男童被另一老師在PU跑道訓練「小牛推車」，教育局說，幼童經醫生評估，需要做體能訓練動作，但會請專業小組調查適當性。

教育局表示，經一個月調查審議，該案2位幼生其中一位為特生，依個案評估報告提供體能活動增加肌肉張力，另一位幼生經醫療院所評估，可透過一些本體覺動作提升專注力及學習穩定性，涉案2位老師根據評估報告，並和特教巡迴輔導老師、家長透過會議討論後，設計大肌肉訓練課程，非屬不當對待幼生行為，不構成違法事件。

教育局說，0-6歲是孩子發展黃金期，台北市教保服務機構在孩子進入幼兒園時，都會透過兒童發展篩檢和多元評量方式找出幼兒優勢與弱勢能力，也會將篩檢結過通知家長，盼發展遲緩孩子能得到適性訓練，幫助迎頭趕上。

教育局 幼兒園 北市

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