國中生特優漫畫「帝王條款」慘遭網紅出征 教育部沉默2日發聲了

桃園一名國中學生日前參加「112學年度全國學生美術比賽」，並以作品「帝王條款」獲得漫畫類特優獎，但網紅Cheap質疑該作品疑似歧視、醜化台灣行人，後來學校出面道歉，比賽主辦方國立台灣藝術教育館亦遭民眾砲轟。主管機關教育部沉默二日後今天回應指出，會持續支持學生美術創作。

網紅Cheap日前批評學生繪畫作品以帝王條款為主題，內容涉及醜化台灣行人，未料卻還獲得全國性的美術獎，直呼「真的很可悲」，台灣行人已非常弱勢，卻還要遭受嘲諷。

Cheap更稱，「指導老師亂教什麼啦，評審國立台灣藝術教育館，這種赤裸裸的歧視可以得獎？」並表示刪文沒用，沒道歉追回獎項，「跟你沒完沒了。」

學校亦遭民眾撻罰，導致該校發聲明致歉，並表示會向師生宣導正確交通安全法律知識，尊重行人路權優先，以確保用路人安全。而該校校長也坦言，學生已知道作品遭到攻擊，比較擔心學生受輿論影響，甚至未來不再畫圖，會再持續輔導學生。不過不少名人也陸續表態力挺學生創作自由。

國立台灣藝術教育館主管機關教育部於沉默2日後回應，「教育部會持續支持學生美術創作。」有關全國學生美術比賽 ，參賽作品是經校內徵件、縣市初賽再到全國決賽，經由專業評審逐級選出決賽獲獎作品。