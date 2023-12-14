快訊

政院拍板114-121年住宅政策 市地重劃最高5%蓋社宅

全教總邀總統候選人談少子化危機 批賴清德回覆最少也最保守

中華郵政年終最高4.4個月 明年元旦起全體員工再調薪4%

科技優化學習 嘉縣首屆數位教學應用展湧500師生參與

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉縣府今天首辦數位內容及教學軟體應用展覽會，竹崎高中學生帶來科技VR實境秀，學生戴上VR頭盔在互動虛擬世界學習。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣府今天首辦數位內容及教學軟體應用展覽會，竹崎高中學生帶來科技VR實境秀，學生戴上VR頭盔在互動虛擬世界學習。記者呂慧瑜／攝影

科技優化學習是教育趨勢，嘉縣府今天在府內中庭舉辦首屆「數位內容及教學軟體應用展覽會」，超過全縣500名師生參與，設置15個數位平台、學校5G運用與機器人競賽體驗區，呈現近年數位科教軟硬體成果，縣長翁章梁並與威盛電子「學習吧」數位平台簽署合作備忘錄，宣示嘉縣數位教育往前跨進。

翁章梁說，「成就每一個孩子的適性揚才」是嘉縣教育目標，配合行政院班班有網路、生生用平板政策，藉由學習模式的改變，提升學生在學力表現與成就，希望未來更多社會資源與產業湧入投資嘉義。

展覽會設置15個數位軟硬體展，包括數位軟體展、學校5G新科技成果、學生機器人體驗、師生數位競賽績優團隊頒獎、AI相關講座及縣府與威盛電子「學習吧」數位平台簽署合作備忘錄等，活動開場縣長翁章梁與福樂國小組隊，體驗「遊戲式學習平台－PaGamO魔王挑戰賽」

竹崎高中學生帶來科技VR實境秀，學童戴上VR頭盔在互動虛擬世界，以大螢幕投影讓人身歷其境，顯示學習方式的多元趣味；翁章梁體驗過程說，科技優化學習是教育的趨勢，善用科技工具來教學是未來老師重要教學技能。

隨後，翁章梁與威盛電子副總經理黎少倫共同簽訂「學習吧」語音辨識合作備忘錄儀式，盼藉由公部門與民間資源的合作，結合各學科領域專家與團隊，帶動數位課程的整合發展與永續經營。

教育處長李美華表示，數位科技設備的操作與應用，是將抽象教學內容具象化，更重要的是讓孩子學到與人相處、團隊合作、分析思考及與時俱進等觀念，讓每一位孩子具備基本的數位素養，引領Z世代的學童運用科技學新技。

參展東榮國小小四學生說，機器人競賽體驗不僅要會設計程式，幫機械車接賽道與夥伴合作，需要十足默契與充沛體力的；竹崎高中學生表示，展現5G新科技VR的學習應用，讓更多學弟妹體驗，從活動也發現不少的數位平台可幫助自己學習，收穫很多。

嘉縣翁章梁今天與威盛電子副總經理黎少倫在府內首屆數位內容及教學軟體應用展覽會上，共同簽訂「學習吧」語音辨識合作備忘錄儀式。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣翁章梁今天與威盛電子副總經理黎少倫在府內首屆數位內容及教學軟體應用展覽會上，共同簽訂「學習吧」語音辨識合作備忘錄儀式。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣府今天首辦數位內容及教學軟體應用展覽會，超過全縣500名師生參與，設置15個數位科教軟硬體平台體驗。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣府今天首辦數位內容及教學軟體應用展覽會，超過全縣500名師生參與，設置15個數位科教軟硬體平台體驗。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣府今天首辦數位內容及教學軟體應用展覽會，民雄東榮國小小四學生體驗機器人競賽說，這需要十足默契與充沛體力才能順利完成。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣府今天首辦數位內容及教學軟體應用展覽會，民雄東榮國小小四學生體驗機器人競賽說，這需要十足默契與充沛體力才能順利完成。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣府今天首辦數位內容及教學軟體應用展覽會，超過全縣500名師生參與，設置15個數位科教軟硬體平台體驗。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣府今天首辦數位內容及教學軟體應用展覽會，超過全縣500名師生參與，設置15個數位科教軟硬體平台體驗。記者呂慧瑜／攝影

翁章梁 團隊

延伸閱讀

嘉義縣租屋補貼再加碼 翁章梁喊話：明年可領3600元

嘉市總統立委大選藍綠激戰 五星縣市長黃敏惠、翁章梁輔選PK

故宮馬拉松完賽紀念品別有新意 集3獎牌可湊酸菜白肉鍋

影／嘉義博茶會今開幕 翁章梁5G車雲海景登場科技感十足

相關新聞

全教總邀總統候選人談少子化危機 批賴清德回覆最少也最保守

全教總日前以「將少子化國安危機轉變成投資教育、投資國家未來契機」為題，詢問3位總統候選人對議題的看法，今早開記者會說明3...

缺席挨轟 59團體開教育座談會 賴陣營臨時通知不派員 教團：錯愕、遺憾

國教行動聯盟、全國家長會長聯盟暨57個教育團體今天下午共同舉辦「2024總統候選人教育政策座談會」，主辦單位從9月至今不斷聯絡各陣營候選人，但民進黨總統候選人賴清德陣營前一天才臨時通知不派代表出席，主辦單位表示錯愕且遺憾。

台中立委展開課桌椅大戰 藍籲汰舊換「午睡神器」

台中市立委選舉展開課桌椅大戰，第六選區侯選人、議員江肇國說，他10月底質詢，教育局長蔣偉民說研議3或4年期全面汰換，豈知...

北市某幼兒園遭控虐童拖行吊掛 教育局：訓練「小牛推車」

台北市明倫非營利幼兒園日前發生疑似違法對待幼兒，有老師在體育課將幼童拖行、吊掛，還有另一位男童被另一老師在PU跑道訓練「...

新北攜手觀光工廠、職校 寒假開6200名額免費職探

新北市有16間職探中心，教育局今年更整合轄內10間觀光工廠、產業文化館及17所高中職學校打造職探活動，將在明年寒假合開2...

科技優化學習 嘉縣首屆數位教學應用展湧500師生參與

科技優化學習是教育趨勢，嘉縣府今天在府內中庭舉辦首屆「數位內容及教學軟體應用展覽會」，超過全縣500名師生參與，設置15...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。