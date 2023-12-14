科技優化學習 嘉縣首屆數位教學應用展湧500師生參與

科技優化學習是教育趨勢，嘉縣府今天在府內中庭舉辦首屆「數位內容及教學軟體應用展覽會」，超過全縣500名師生參與，設置15個數位平台、學校5G運用與機器人競賽體驗區，呈現近年數位科教軟硬體成果，縣長翁章梁並與威盛電子「學習吧」數位平台簽署合作備忘錄，宣示嘉縣數位教育往前跨進。

翁章梁說，「成就每一個孩子的適性揚才」是嘉縣教育目標，配合行政院班班有網路、生生用平板政策，藉由學習模式的改變，提升學生在學力表現與成就，希望未來更多社會資源與產業湧入投資嘉義。

展覽會設置15個數位軟硬體展，包括數位軟體展、學校5G新科技成果、學生機器人體驗、師生數位競賽績優團隊頒獎、AI相關講座及縣府與威盛電子「學習吧」數位平台簽署合作備忘錄等，活動開場縣長翁章梁與福樂國小組隊，體驗「遊戲式學習平台－PaGamO魔王挑戰賽」

竹崎高中學生帶來科技VR實境秀，學童戴上VR頭盔在互動虛擬世界，以大螢幕投影讓人身歷其境，顯示學習方式的多元趣味；翁章梁體驗過程說，科技優化學習是教育的趨勢，善用科技工具來教學是未來老師重要教學技能。

隨後，翁章梁與威盛電子副總經理黎少倫共同簽訂「學習吧」語音辨識合作備忘錄儀式，盼藉由公部門與民間資源的合作，結合各學科領域專家與團隊，帶動數位課程的整合發展與永續經營。

教育處長李美華表示，數位科技設備的操作與應用，是將抽象教學內容具象化，更重要的是讓孩子學到與人相處、團隊合作、分析思考及與時俱進等觀念，讓每一位孩子具備基本的數位素養，引領Z世代的學童運用科技學新技。