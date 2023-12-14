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影／「教育沒有局外人」南市穿金戴銀年終秀成果

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局今發表年終成果，強調「教育，沒有局外人」，局長鄭新輝表示，持續以扎根基礎，迎向未來。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局今發表年終成果，強調「教育，沒有局外人」，局長鄭新輝表示，持續以扎根基礎，迎向未來。記者鄭惠仁／攝影

台南市教育局今發表年終成果，強調「教育，沒有局外人」，局長鄭新輝表示，在市長黃偉哲支持下，持續以「扎根基礎，迎向未來：點亮每個孩子心中的希望」為願景，擘畫教育政策目標，為孩子「閃亮開局」，扎根基本學力、培養美學創思力、問題解決力、智慧科技力、全球溝通力。

記者會上透過影片呈現教育領域中不同奉獻者的付出，包括廚工媽媽在央廚為孩子準備健康美味的營養午餐、家長擔任交通導護志工守護學童安全、校長為學校工程驗收把關、教師以最新科技傳授學生知識等，大家與局長一起揭示「閃亮開局」、「宏觀格局」、「創意新局」、「卓越賽局」、「未來布局」等教育成果，象徵教育團隊共同為台南的教育努力，攜手合作為孩子「開創新局」，邁向更好的未來。最後大家一起立下「當責宣言」，共同為實現教育的承諾，攜手向前。

教育局表示，1年來教育成績亮眼，遠見雜誌2023縣市總體競爭力大調查，南市在「教育與文化」獲全國第2名、天下雜誌2023永續幸福城市大調查，南市獲文教力6都第2名及樂齡文教力6都第1名；「食力foodNEXT」2023食育力城市大調查，獲教育與文化全國第1名。

在宏觀格局、創意新局、卓越賽局」、未來布局表現上都有亮眼成績與表現，宏觀格局硬體建設力亮點方面，爭取5.6億元新建5校、擴建20校中央廚房，自辦廚房學校104校，其中56校為央廚供應鄰近161所偏鄉小校，聯合供餐比率77%，自辦午餐與聯合供餐比例6都第1，另，數位學習教師增能執行率全國第1等；112學年度共15組30校資源整合提升同儕學習，推動課中差異化教學，成功經驗將推廣全市。教育創新方面，推動PBL專題式學習課程，PBL參與學校比例全國最高；「數位學習‧融入課中差異化教學」，國中小共150校參與，讓孩子都能找到亮點。

鄭新輝表示，新的一年將持續以共同的願景和目標，結合校長、教師、家長與民間團體的力量，用最大的熱情與專業，打造教育新風貌，讓每名孩子都能受到關照、有自信地開創新局。

台南市教育局今發表年終成果，強調「教育，沒有局外人」，局長鄭新輝表示，持續以扎根基礎，迎向未來。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局今發表年終成果，強調「教育，沒有局外人」，局長鄭新輝表示，持續以扎根基礎，迎向未來。記者鄭惠仁／攝影

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