北市某幼兒園遭控虐童拖行吊掛 教育局：訓練「小牛推車」

台北市明倫非營利幼兒園日前發生疑似違法對待幼兒，有老師在體育課將幼童拖行、吊掛，還有另一位男童被另一老師在PU跑道訓練「小牛推車」，經教育局調查，兩位孩童經專業評估需進行特別訓練課程，老師則根據報告並與家長、專業老師討論後制定課程，認定非屬不當對待幼生行為。

有家長日前向議員投訴，台北市明倫非營利幼兒園涉嫌虐童，影片中老師帶著學童運動，其中一名幼童上體育課被老師拖行3次，被帶到角落，兩腿筆直的倒立在牆壁上支撐全身，180度倒頭栽的肢體動作長達1分鐘。另一位男童被另一老師在PU跑道訓練「小牛推車」，教育局當時說明，幼童經醫生評估，需要做體能訓練動作，但會請專業小組調查適當性。

教育局表示，經一個月調查審議，該案2位幼生其中一位為特生，依其個案評估報告提供體能活動增加肌肉張力，另一位幼生經醫療院所評估可透過一些本體覺動作提升專注力及學習穩定性，涉案2位老師則根據報告並和特教巡迴輔導老師、家長透過會議討論如何協助孩子，給予個別化的大肌肉訓練課程，非屬不當對待幼生行為，不構成違法事件。

教育局說，0-6歲是孩子發展黃金期，台北市教保服務機構在孩子進入幼兒園時，都會透過兒童發展篩檢和多元評量方式找出幼兒優勢與弱勢能力，也會將篩檢結過通知家長，盼發展遲緩孩子能得到適性訓練，幫助迎頭趕上。

教育局提醒，動作發展遲緩幼兒常有知覺反應、動作計畫、視動協調等問題產生，除平時多提供孩子大小肌肉活動安排，幼保人員也會針對特殊需求學生提供肢體活動學習目標調整，協助幼兒於團體中有效的學習及發展。

如有發現孩子有發展遲緩跡象，應盡快前往醫療院所進行專業評估，並透過親師溝通與幼兒園攜手給予孩子個別化的職能、物理或語言等相關訓練，讓孩子適性發展，教育局將持續透過教保專業研習加強教保相關人員面對特殊需求孩子的相關知能，並實踐正向管教，以落實融合教育精神。