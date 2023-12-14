台中立委展開課桌椅大戰 藍籲汰舊換「午睡神器」

台中市立委選舉展開課桌椅大戰，第六選區侯選人、議員江肇國說，他10月底質詢，教育局長蔣偉民說研議3或4年期全面汰換，豈知對手羅廷瑋關切後市府就否認，江直指羅「擋課桌椅預算」；羅廷瑋今與國民黨立委侯選人廖偉翔、林家興開記者會，爭取教局增加預算換 「午睡神器」、「健身創意」課桌椅，羅認為三人早有共識，要讓教育政策更有感、更溫暖。

台中市國中小有約24萬名學生，教育局統計，使用逾10年或須汰換的共約14萬套，市府每年編990萬元逐年換新，但會視情況增加，例如去年就增至3300萬。蔣偉民強調，他回應江肇國是指可研議規劃，但沒說一定會馬上推。副市長王育敏說，她質詢回應：會向市長盧秀燕報告，給學童更好學習環境。

羅廷瑋今與林家興、廖偉翔舉辦記者會。羅說，國中小汰換課桌椅一事，近期成為政治話題，國民黨候選人不想跟風起鬨，要專心為孩子爭取更舒適的前瞻課桌椅，包括台東縣已購置的「午睡神器」可讓學童好好躺著午休，另墨西哥的課桌椅如同健身器材，可讓學童踏步。

台中市每組課桌椅預算，每組約1800到2200元，羅廷瑋說，目前每年990萬的經費，要換14萬套，可能要花31年，時間拉太長了。被問到是否被對手抨擊擋課椅預算，才提出今天的對策？羅說，他是三寶爸，不會擋教育局預算，更希望提出有創意的運用方式。

廖偉翔說，新冠疫情雖已穩定控制，但後遺症影響不小，後疫情時代下，學生出現容易分心、肥胖，導致容貌焦慮等情況，因此提出換上「健身創意課桌椅」，來自加拿大設計概念，將課桌椅結合腳踏板的功能，能夠一邊上課一邊運動，有助促進注意力的集中。一張造價4000元，建議逐年汰換，不要被拿來當政治口水。

林家興說，「健康教室」、「午睡神器」等創意課桌椅，在不同國家實證有助孩童身心健康，遺憾民進黨議員見樹不見林，他在美留學就看到加州校園採用新型態的課桌椅，提高學童上課品質，希望從台中市出發，在國會殿堂，爭取國家預算，讓全國孩子都能因創意課桌椅政策受惠。

廖偉翔指出，很遺憾國家目前對於這類的預算挹注不足，卻有很多閒錢拿來亂花，像數位發展部說要打擊詐騙，結果隨便都花兩百多億，經費花在刀口上是不是就能造福學童？林家興補充，民進黨浪費的公帑，大家可用換孩童課桌椅來計算一下，可以買多少創意課桌椅？