新北攜手觀光工廠、職校 寒假開6200名額免費職探

新北市有16間職探中心，教育局今年更整合轄內10間觀光工廠、產業文化館及17所高中職學校打造職探活動，將在明年寒假合開274梯次，約6200個免費職業試探名額，12月18日中午開放報名，從國小高年級到國中皆可參加。

教育局表示，新北市迄今已成立全國最多16所職試中心，七大類包括工業、商業、農業、家事、海事水產、藝術、醫護全部到位，今年更與觀光工廠、產業文化館合作推出多元職業試探教育，像是王鼎時間科藝體驗館為鐘錶產業，開設「轉轉吧！小時鐘製作」職探課程，讓學生了解時鐘手錶製作過程、認識相關產業及職業。

另外，三民中心工業類課程搭配節慶推出「木工拼畫迎龍年」營隊；五峰中心商業類課程則是結合過年氛圍開設「櫻花白雪過新年」營隊。教育局說，新北市職業試探政策為五年一貫全面試探，讓孩子從小了解自己性向及興趣，且參加國中寒暑假職探育樂營的學生，未來參與新北高中職特招專業群科甄選入學書審可加入評分，不只找尋自己職涯，更有助於未來升學。。