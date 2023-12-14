59團體「教育政策座談會」 賴清德陣營昨才通知不來 教團：錯愕、遺憾

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聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
國教盟及全長聯於9月份至今不斷聯絡協調，但賴清德競選總部於前一天（13日）晚間才臨時通知不派代表出席。本報系資料照片
國教盟及全長聯於9月份至今不斷聯絡協調，但賴清德競選總部於前一天（13日）晚間才臨時通知不派代表出席。本報系資料照片

國教行動聯盟、全國家長會長聯盟暨57個教育團體今天下午共同辦理「2024總統候選人教育政策座談會」，主辦單位從9月至今不斷聯絡各陣營候選人，但民進黨總統候選人賴清德陣營前一天才臨時通知不派代表出席，主辦單位表示錯愕且遺憾。

這場座談會今日下午舉辦，希望讓總統大選能聚焦教育，候選人正面回應家長最關心的十大教育議題，包括品格教育、校園安全、學生心理健康、教師質能、教育競爭力、家庭教育、數位學習等，並分享他們的教育理念與政策主張。

國教盟及全長聯9月至今不斷聯絡協調，但賴清德競選總部於前一天（13日）晚間才臨時通知不派代表出席，主辦單位表示錯愕。

國教盟及全長聯強調，教育決定台灣未來，對於賴清德陣營正副總統候選人未能親自出席，也未派代表參加這場重要活動，顯示並未能將攸關孩子未來發展的教育政策、回應家長最關心的重大教育議題列為優先考量，主辦單位表達最大的遺憾。

賴清德 競選總部 競爭力

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