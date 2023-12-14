雲門藍天教室 教孩子靜心

九二一大地震造成許多家庭一夕劇變，那一年，台灣好基金會董事長柯文昌與雲門舞集創辦人林懷民創辦藍天教室，帶領雲門舞者進入災區，以身體律動陪伴孩子走過災後重建。廿四年來，藍天教室從災區走進偏鄉部落和非山非市的小學，昨舉行發表會。

林懷民表示，被藍天教室撫摸過的孩子會變得不一樣，「因為在藍天教室裡有鼓勵、有愛」，引領孩子跟內心對話。長期的公益資助計畫在台灣相當罕見，期待藍天教室能「長得像樹一樣高」。

二○○四年，陪伴災區孩子們走過災後五年的日子之後，藍天教室又帶著「生活律動」和「武術」兩種課程走進偏鄉、部落以及非山非市的小學。雲門舞蹈教室表示，生活律動課程不教孩子模仿動作跳舞，而是為孩子創造情境與想像，引導創造屬於自己的動作。武術也不是教打架，而是讓孩子透過握緊拳頭，找回靜定的心。

苗栗新英國小是最早引進「藍天教室」的小學之一。校長李淑媛表示，透過武術，孩子學會靜下來、學會跟自己對話、建立自信心，學會守秩序和懂禮貌。