ATCC第20屆冠軍企劃：商七五虎醬攜手張老師基金會打造身心靈 健康充電站

來自政治大學的「商七五虎醬」團隊，在2022年代表林堉璘宏泰教育基金會奪下第二十屆ATCC商業個案大賽的全國冠軍。林堉璘宏泰教育基金會攜手張老師基金會，提出「身心靈健康充電站」打造符合現代需求的心裡加油/充電站。希望能透過新的視野，創新品牌形象與服務優化，同時擴大數位疆界，最終目標是建立身心靈產業的完整生態圈服務模式，實現永續經營，並使張老師基金會能夠發揮更大的社會影響力。

致力於將「張老師」基金會的形象注入年輕風采，同時積極進行數位轉型。他們引領著新一代年輕人開啟一段名為「From Here to Heart 心旅程」的旅程，為在讓這群年輕族群在探索心理相關資源的同時，更深入了解「張老師」基金會所提供的服務和精神理念。

今年，在林堉璘宏泰教育基金會的支持下，商七五虎醬成功將企劃中的一項計畫「笑吧！校巴校園環島計畫」落地執行。由於30歲以下青年的憂鬱症比例急劇攀升，15至24歲青少年自殺死亡率也達到近年的高峰，學校所提供的諮商資源已經難以應對這種需求。因此，商七五虎醬萌生了這一計畫，希望透過校巴進入各大學校園，讓學生能以較平易近人的方式接觸到校外諮商、輔導相關資源，透過有趣的活動引起學生對心理健康的關注，同時擴大對張老師基金會的認識。

「笑吧！校巴校園環島計畫」在2023年成功踏入十所大專院校，透過各種互動關卡，鼓勵學生寫下他們的心情和煩惱，象徵性地擺脫不良情緒。同時，計畫邀請同學進入校巴與義務「張老師」進行心靈交流，讓壓力或煩惱得以釋放，義務「張老師」也能提供不同的建議和觀點。除了期望學生能夠宣洩壓力和煩憂，計畫也致力於讓學生感受到他們並非孤單一人。

「笑吧！校巴校園環島計畫」走訪全台10所大專院校，吸引超過千位學生參與。其中，超過90%的參與學生對此計畫給予高度肯定，且超過80%的學生參與後經歷心情上的抒發，進一步增進對「張老師」基金會的認識。未來，這群學生在需要時也表示願意尋求「張老師」的協助。

商七五虎醬團隊也應邀參加第21屆ATCC北部場說明會，以OB學長姐的身份與現場同學分享了團隊一路走來的心路歷程。儘管競賽過程充滿辛勞，但每一份付出都讓我們深感其值得。沒有想到自己為競賽所構思的企劃真正被成功實踐並落地，這使得過去所付出的努力感到十分有價值，成果豐碩。

第21屆ATCC已經正式啟動，即日起開放報名至12/18中午12時截止，請至ATCC活動網站atcc.co報名參加，也歡迎大家持續關注atcc.co、ATCC臉書粉絲團、Instagram @atcc_uni。