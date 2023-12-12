快訊

想跟大巨蛋當鄰居 東區法拍屋破百萬「買家秒搶進」

畫面曝光！紐約7層大廈坍塌「牆壁像被扯掉」目擊者餘悸猶存

北捷信義線工人墜落地下3樓 無生命跡象吊掛送醫搶救

聽新聞
test
0:00 / 0:00

教團提問總統候選人技職教育政策 批柯文哲空有理想沒實際作法

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
全教總今日召開記者會討論3名總統候選人提出的技職教育規劃與對策。記者李芯／攝影
全教總今日召開記者會討論3名總統候選人提出的技職教育規劃與對策。記者李芯／攝影

全教總今日召開記者會指出，近年社會仍有「重普教、輕技職」的觀念，盼技職教育能夠務實致用並與產業連結。全教總對此提問3名總統候選人，但認為候選人的回覆讓他們對未來的技職教育有更大的憂心。

全教總理事長侯俊良表示，從100學年至110學年這十年間，高職生減少18萬5千多人，高中生只減少約7萬人，凸顯社會普遍仍有重普教、輕技職的觀念。全教總日前針對技職教育議題向3名總統候選人提問，今日召開記者會討論其規劃與對策。

侯俊良指出，民進黨總統候選人賴清德的回覆都是以現在教育部的政策做說明，並沒有回應全教總對技職教育的兩大核心概念：務實致用、產業連結。賴清德的回覆內容寫道，教育部推動多項計畫，補助大專校院設置人才培育基地，未來會持續推動學士後產業技術專業人才培訓專班，並依照產業人才需求進行課程規劃等等。

侯俊良表示，國民黨總統候選人侯友宜則是就新北市的經驗做說明。侯友宜的3大規畫包含連結產業打造技職教育、推動頂尖群科計畫，並研議產學合作方案，同時鼓勵民間企業捐贈技職學校，可抵減營利事業所得稅。

侯俊良指出，民眾黨總統候選人柯文哲空有理想，卻沒有實際作法。柯文哲強調治本上要回歸對技職教育體系的重建，將重高教、輕技職的教育政策調整成高教與技職並重。侯俊良表示，這3位候選人讓全教總對未來的高教、技職教育有更大的憂心。

全教總高中職委員會主委林金財談全教總對技職教育的兩大期待，在「務實致用」方面，他指出，目前技職教育在技高與科大階段花大量時間、人力，培訓學生通過職業證照，但就業市場對產業和證照的任課不如預期，因此希望讓證照落實到就業市場。

在產業連結方面，林金財表示，教育現場和產業的落差近年逐漸擴大，產業實習變得愈來愈重要。但對產業來講，學生實習往往只是替代人力而非人才培育，導致學生到產業實習都是「過水性」的，呼籲候選人應重視產業實習的勞權，以及學生在未來就業市場的機會。

全教總認為，當前高教與技職問題已經嚴重影響國家現況及未來發展，候選人們卻無法提出具前瞻遠見又符應在地脈動的教育政策，呼籲未來總統審慎思考及面對高教與技職問題，才能真正厚植國際競合力。

全教總 高教 實習

延伸閱讀

賴清德提中捷延伸至南投 柯文哲：基隆輕軌已是騙局

突破藍綠夾殺！這3人扛7公斤「柯P氣球」環島拜票 本尊突現身粉絲暴動

柯文哲稱中一選區「民調五五波」 蔡壁如：藍白合翻轉海線

國戰會論壇／柯文哲表態「深綠」 所為何事？

相關新聞

教團提問總統候選人技職教育政策 批柯文哲空有理想沒實際作法

全教總今日召開記者會指出，近年社會仍有「重普教、輕技職」的觀念，盼技職教育能夠務實致用並與產業連結。全教總對此提問3名總...

叫老師數禮義廉恥匾額、燈管數量 校長：特急件成日常 難怪行政大逃亡

北一女中教師批判高中課綱刪減文言文，不教明末清初文人顧炎武的「廉恥」，批評108課綱是無恥課綱。聯合報數位版掌握，日前有地方政府以「特急件」火速調查轄下高中以下學校「禮義廉恥匾額數量及張掛情形」，填報期限僅短短一天。教師們痛批政府風吹草就動，且一天提報的「特急件」已屬「日常」，難怪校園會有行政大逃亡；還有國小教師透露，日前某教育局叫學校統計全校有幾支燈管，更是讓人吐血，有校長受不了呼喊「拜託，政治人物饒了教育吧！」...

首都市府與ATCC議題合作 加強臺北與世界的聯繫

臺北市政府長期致力於推動新創產業發展，今日與ATCC攜手，為「21st ATCC全國大專院校商業個案大賽」揭開序幕...

文言文比重爭議 呂捷神比喻：沒辦法增加預算就得取捨

近日因108課綱挨轟無恥課綱，衍生出文言文有無學習必要的討論。補教名師呂捷日前指古代流行文言文是「知識的傲慢」（ htt...

劉昌平獎學金 他學佛還想習中醫

「劉昌平先生紀念獎學金」昨舉行贈獎典禮，有廿名表現傑出的大學一年級新生，從一百九十人中脫穎而出，得主將各獲贈獎金兩萬元。...

王惕吾獎學金 聽學生分享AI想像

聯合報系文化基金會昨舉行「第卅屆王惕吾先生新聞獎學金」贈獎典禮，全台各大學院校共廿四名學生獲獎，每名研究生獲獎學金三萬元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。