教團提問總統候選人技職教育政策 批柯文哲空有理想沒實際作法

全教總今日召開記者會指出，近年社會仍有「重普教、輕技職」的觀念，盼技職教育能夠務實致用並與產業連結。全教總對此提問3名總統候選人，但認為候選人的回覆讓他們對未來的技職教育有更大的憂心。

全教總理事長侯俊良表示，從100學年至110學年這十年間，高職生減少18萬5千多人，高中生只減少約7萬人，凸顯社會普遍仍有重普教、輕技職的觀念。全教總日前針對技職教育議題向3名總統候選人提問，今日召開記者會討論其規劃與對策。

侯俊良指出，民進黨總統候選人賴清德的回覆都是以現在教育部的政策做說明，並沒有回應全教總對技職教育的兩大核心概念：務實致用、產業連結。賴清德的回覆內容寫道，教育部推動多項計畫，補助大專校院設置人才培育基地，未來會持續推動學士後產業技術專業人才培訓專班，並依照產業人才需求進行課程規劃等等。

侯俊良表示，國民黨總統候選人侯友宜則是就新北市的經驗做說明。侯友宜的3大規畫包含連結產業打造技職教育、推動頂尖群科計畫，並研議產學合作方案，同時鼓勵民間企業捐贈技職學校，可抵減營利事業所得稅。

侯俊良指出，民眾黨總統候選人柯文哲空有理想，卻沒有實際作法。柯文哲強調治本上要回歸對技職教育體系的重建，將重高教、輕技職的教育政策調整成高教與技職並重。侯俊良表示，這3位候選人讓全教總對未來的高教、技職教育有更大的憂心。

全教總高中職委員會主委林金財談全教總對技職教育的兩大期待，在「務實致用」方面，他指出，目前技職教育在技高與科大階段花大量時間、人力，培訓學生通過職業證照，但就業市場對產業和證照的任課不如預期，因此希望讓證照落實到就業市場。

在產業連結方面，林金財表示，教育現場和產業的落差近年逐漸擴大，產業實習變得愈來愈重要。但對產業來講，學生實習往往只是替代人力而非人才培育，導致學生到產業實習都是「過水性」的，呼籲候選人應重視產業實習的勞權，以及學生在未來就業市場的機會。

全教總認為，當前高教與技職問題已經嚴重影響國家現況及未來發展，候選人們卻無法提出具前瞻遠見又符應在地脈動的教育政策，呼籲未來總統審慎思考及面對高教與技職問題，才能真正厚植國際競合力。