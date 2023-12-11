首都市府與ATCC議題合作 加強臺北與世界的聯繫

臺北市政府長期致力於推動新創產業發展，今日與ATCC攜手，為「21st ATCC全國大專院校商業個案大賽」揭開序幕。本活動今（112)年正式邁入21屆，迄今已與國內外逾一百二十家知名品牌企業、公部門、NPO組織與新創進行議題合作，累積共有來自全國140多所大專院校，逾4萬5千名青年學子報名參加，是目前全國最大的商業實戰競賽。

第21屆ATCC邀請遠傳電信、林堉璘宏泰教育基金會（偕同安寧照顧基金會）、SIC永續影響力天使投資和臺北市政府等四家議題夥伴以及聯合線上、beBit TECH和電通集團貝立德等媒體與協辦夥伴共同合作。各家分別就品牌親善年輕世代；強化臺北與世界的聯繫；為生命教育與安寧平權發聲出力；協助指標新創導入IMM並創造下一輪軸轉契機等方向規畫議題，邀請全國跨領域青年學子組隊提出創新解方。發想新的商業模式並兼顧社會公益。

臺北市政府表示，北市府從103年起就協助ATCC辦理相關合作，期待透過產、官、學、媒多方努力，打造臺北市成為創業的首選城市。此外，北市產業局為創造新經濟成長動能，鼓勵創新創業，更特別設立StartUP@Taipei創業服務辦公室，整合97項中央及27項地方創業資源，輔導申請臺北市各項獎勵補助及融資貸款，提供全方位的創業諮詢服務，成為創業家最堅強的後盾。北市府今年以「加強臺北與世界的聯繫」為題參與議題合作，希望為新創產業培育更多生力軍。

記者會現場除議題合作夥伴代表蒞臨外，更邀請到去年全國冠軍團隊《商七五虎醬》進行參賽心得分享，該隊去年挑戰「張老師」基金會「打造符合現代需求的心裡加油/充電站」議題，針對「張老師」在年輕族群知名度較不足的問題，規畫了一系列的活動，依照目標族群的特性，分別從實體、線上兩個管道出發，設計「張寶包怎麼了系列」進行數位推廣，同時甚至大膽嘗試將「張老師」服務校巴開入校園，以主動出擊方式直面目標族群，虛實活動皆獲得不錯迴響，並也藉此收到許多有價值的洞察，最終榮獲冠軍殊榮，甚至在全國決賽後，和林堉璘宏泰教育基金會以及「張老師」基金會攜手催生出「張老師」服務校巴並駛入校園提供學生心理諮商體驗。

「21st ATCC」已開始受理報名，報名截至112年12月18日（一）中午12：00止，也將在112年12月23 日（六）、12月24日（日）假北市大中正堂、台灣大學博雅教學館/普通教學館和台大新體，舉行盛大的開幕典禮與高峰論壇、議題workshop、實戰工作坊及千人Camp案競賽，賽程提供參賽學子觀摩體驗、學習交流與合作挑戰的絕佳產學溝通互動機會，歡迎來自全國跨領域青年好手踴躍組隊報名參賽，與知名品牌企業、公部門、NPO組織與投創進行深度溝通交流與協作。詳情可洽ATCC官網與FB粉絲專頁查詢。