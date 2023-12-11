文言文比重爭議 呂捷神比喻：沒辦法增加預算就得取捨

近日因108課綱挨轟無恥課綱，衍生出文言文有無學習必要的討論。補教名師呂捷日前指古代流行文言文是「知識的傲慢」（ https://udn.com/news/story/123844/7630537 ）等語，引起熱議。他昨深夜在臉書粉專「呂捷歷史-朕即天下！」表示，很多人罵他是「1450、塔綠班、只會業配」；如果你對過去的事情饒有興趣，或許你可以多了解一下養你、育你、成就你的這塊土地。

呂捷表示，每次課綱調整，大概就屬「文、史」兩科討論度最高，爭論「這篇文章為什麼沒有放進去、這一段為什麼不教」，然後就開始評論「國之將亡」、「民族大義」、「文化斷根」。但平常時期會有人都覺得讀文史的沒什麼用，會找不到工作、會餓死。

他說，如果社會賢達都覺得國文、歷史這麼重要，其實可以發動連署，增加國高中國文、社會科與歷史的授課時數。這樣不但中國史學得到、台灣史學得到、西洋史也學得到。「有興趣你可以去看看西洋史，刪減得更離譜」。

呂捷表示，就像買東西一樣，這個想買、那個也想買，該怎麼辦？「那就增加預算吧，沒辦法增加預算時，就得取捨，如此而已」。一切就是回歸到讓授課時數與比例分配，正常且合理化的過程而已。

呂捷說，他認為歷史不只是「學」而已，更是思辨的過程。一個與古人對話的過程，一個跨時空對話與思辯的過程。「思辨過後，你會發現，其實你當年讀的很多東西不是歷史，是神話」。我們要學的東西太多了，畢竟學海無涯。他建議，如果對過去的事情有興趣，或許可以多了解一下養你、育你、成就你的這塊土地。

呂捷引用他以前寫過的文章，「一千多年前的事情，你如數家珍；七八十年前的事，你卻一無所悉。一千公里外的過去，你如喪考妣；養育你的土地，你視而不見」。