王惕吾獎學金 聽學生分享AI想像

聯合報系文化基金會昨舉行「第卅屆王惕吾先生新聞獎學金」贈獎典禮，全台各大學院校共廿四名學生獲獎，每名研究生獲獎學金三萬元、大學生兩萬元，總獎金六十萬元。搭上ＡＩ浪潮，今年申請學生需撰寫「生成式ＡＩ帶來的好與壞」短文，聯合報系文化基金會執行長羅國俊表示，明年是ＡＩ的關鍵年分，對於這樣的改變，他會抱持謹慎的態度，同時希望帶動長輩也開始運用數位工具。

一一二年的第卅屆王惕吾先生新聞獎學金，共有三百九十四件申請，投件人數創歷年紀錄。最後共廿四名學生得獎，獲獎率僅百分之七點四，研究所組、大學組各十二人。

本次王惕吾先生新聞獎學金評選短文題目為「生成式ＡＩ帶來的好與壞」 ，主辦單位說，來自各大學各科系同學們精彩發揮，展現「數位原生世代」對ＡＩ的直覺與敏銳度。羅國俊表示，ＡＩ已經成為人們生活的一部份，明年相關工具陸續進入市場，對於這樣的改變，他會抱持謹慎的態度，同時希望能帶動長輩也開始運用數位工具，不要形成數位落差。

得獎的淡江大學大傳系四年級學生林雨靜說，生成式ＡＩ對即將畢業的學生造成一定風險，作為新聞系所的學生，他會在維護科系專業的同時，用開放心態跟包容眼光，面對未來新聞事業的發展。

得獎的台北大學法律系碩士二年級學生陳旺池指出，很開心藉獎學金與不同領域的同學交流，他認為今後法律可以和生成式ＡＩ結合，讓一般民眾更接近這個讓人有距離感的領域。