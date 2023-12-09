疑「無恥課綱」北一女師發文：迷惘港台青年將逐一走回歸鄉路

北一女中的國文老師區桂芝4日砲轟108課綱是無恥的課綱，引起熱議。有網友發現在新大學政論網站，有一篇署名「區桂芝、北一女教師」的文章，內容透露她曾二度赴港參加「台陸港澳中華傳統文化研修班」，並稱「迷惘的港台青年也將逐一走回歸鄉之路」。

新大學政論網站的「民間周報」分類項目，有一篇「2023年第廿屆臺陸港澳『中華傳統文化研修班』交流深感」文章。疑似區桂芝所撰寫。內容指出，她10年後二度參與，疫後發布學生的國學夏令營訊息，遭家長質疑「統戰意味太濃」，決定自己前往，後來有3人同行。

內容指出，「我們和32位大陸、澳門四面八方而來的各地英傑，毫無距離的相聚歡言，共道文化薪傳的責任與使命」、「中國傳統代有大儒，文化歷久彌新，終將澤被天下，世界大同，曾經迷惘的港台青年也將逐一走回歸鄉之路。我堅定的相信著」。