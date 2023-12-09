課綱刪廉恥難教學生？北一女「史上最棒畢典致詞」曝教育者是關鍵

北一女中老師區桂芝砲轟108課綱刪除顧炎武的廉恥，就是個無恥的課綱，引起海內外華人圈廣泛討論。有網友推薦北一女中校長陳智源6月在畢業典禮致詞的內容，認為培養學生正確的價值觀和是非觀念，重點不是教什麼文章，教育者才是關鍵。

區桂芝日前表示，108課綱刪除很多經典古文，例如顧炎武的「廉恥」，學生不再知道為什麼「士大夫之無恥是謂國恥」，每天新聞看到那麼多不清不白的政客，在那邊跳梁小丑耀武揚威、吃香喝辣，學生價值觀怎麼能不混淆，是非觀怎麼不錯亂，「所以108課綱就是個無恥的課綱」。

作家王蘭芬6月8日曾分享陳智源在北一女畢典的致詞內容，不到10分鐘的內容，她盛讚是「史上最棒畢業典禮致詞」，該篇文章超過1.9萬人按讚。

根據王蘭芬的分享，陳智源在北一女畢典致詞時說，「2017年哈佛大學校長在大一新生入學典禮的致詞，引用一句話，她說：大學教育最重要的目標就是確保畢業的學生能分辨有人在胡說八道。現在看來，這件事對北一女中的畢業生顯得更為重要，因為你們還要學會分辨新聞媒體有沒有在胡說八道」。

「人們總是習慣相信自己想相信的，看見自己想看見的，說出自己以為正確的。雖然柯南常告訴我們『真相只有一個』，但是他忘了說，這世界上，柯南不只一個」。

「在充滿多樣性的網路時代，每個人都認為自己是柯南，都可以用自己的視角去詮釋真相、去評價他人。在某種意義上，這可以視為民主社會的進步，然而，當言論自由失去分寸，就容易引起紛爭。很多時候，人們總是過度放大已知的已知，漠視已知的未知，然後完全沒意識到這個世界上有太多未知的未知」。

「博學、審問、慎思、明辨、篤行，是校長今天要送給畢業生的十個字，它能幫助你看清楚事情的本質，並且帶領你往良善的方向前進，成為更好的大人。同時，它也可以幫助你，上大學後不會輕易就被炎上」。

「高中教育的重要目標，是確保畢業的學生能擁有追求幸福的能力，而且，不只是追求自己的幸福，還要追求眾人的福祉」。

「此時的我，心裡掛念的不是台大今天的放榜，而是我的學生能否成為一個正直的人，能否成為被需要的人，能否成為願意承擔更多責任的人。我總認為一個幸福豐盈的人生，是在自己追逐夢想的過程中，還能看見別人的需要，願意為別人留個位置」。

「校長希望，明天過後，各位畢業生不要忘記北一女中，不要忘記你身邊的同學，如果可以順便的話，也請不要忘記校長，最重要的是，永遠不要忘記那個曾經在北一女中孜孜不倦、正直良善的自己。祝福各位都能成為幸福的大人」。