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老教授8500萬畢生積蓄 全慨捐清華
國立清華大學八十六歲的前教務長、物理系退休教授李怡嚴，昨把畢生積蓄及收藏，全捐給他奉獻一生、情感深厚的清大，包括價值八千五百萬元的動產、不動產及唱片。李怡嚴因身體狀況未能出席，委託律師代表簽約，校方規畫捐款作為基金，將設實驗室與培育人才。
清大指出，李怡嚴廿七歲取得密西根大學物理博士學位後，一九六四年回清大任教，為清大物理所第一任所長，也是物理系創系元老之一。
捐贈儀式昨在清大名人堂舉行，李怡嚴雖不克出席，但許多教授好友、學生都受邀參加。七十一級物理系校友、中研院物理所研究員胡進錕是李教授最早期的博士生之一，他形容李怡嚴對台灣科學教育與發展貢獻良多。清大物理系退休教授閻愛德也分享，李教授是台灣理論高能物理學的先驅之一，「李怡嚴老師以校為家，他對清華的熱愛、對物理的執著，值得我們欽佩」。
根據校方規畫，李怡嚴捐款中的五千八百萬元將成立「李怡嚴教授薪火相傳基金」，協助三年內的新進教授採購儀器設備與資料庫、設立實驗室，同時也提供不分領域的新進教授獎勵。一千五百萬元撥給物理系，用於學術交流與人才培育。另一千萬元捐贈清華出版社，成立出版基金協助人文社會、藝術、教育領域的老師出版著作。此外，李怡嚴也將幾百張黑膠收藏捐贈清華圖書館，並捐二百萬元協助圖書館改善視聽館藏空間。
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