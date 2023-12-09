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竄改成績 荒唐師遭記大過
高雄市某高中陳姓教師為提升學生成績，今年初調高班級部分學生數學科段考成績，學生發現反映後，校方調查確認是陳所為，因成績牽涉升學公平性，校方透過教學研究會，更正回復學生成績，並將陳姓教師記大過處分，另陳涉及偽造文書部分，檢警正在調查中。
根據了解，高雄市某高中上學期段考結束，部分學生發現自己數學成績被調高，並向家長和校方反映，經學校調查才發現，陳師為提升學生成績，涉嫌竄改段考數學成績，讓部分學生可以拿高分。
校方表示，因學科成績影響升學公平性，接獲反映後立即著手調查，發現該班陳姓教師因求好心切，涉嫌將班級部分學生數學成績改高，學校發現錯誤後透過教學研究會，逐一更正、回復學生原始成績。
校方指出，事發後已將陳姓教師送學校獎懲會議處，除記過處分並調離班級，同時也向家長說明；校方表示，陳姓教師平日教學認真，事後也深具悔意，至於涉及偽造文書部分，尊重檢警調查。
高雄市教育局表示，接獲校方調查報告後，認定陳師涉案情節重大，但未達解聘、不續聘或停聘程度，10月核報市府將陳姓教師記1大過處分。
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