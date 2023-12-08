總統大選青年投票不缺席 青民協推113元返鄉列車募資

2024總統暨立委選舉將於明年1月13日舉行，台灣青年民主協會延續2018、2020年，於本次總統大選前發起「這次，我們不改天－2024青年民主返鄉列車」募資計畫，20至35歲青年只需支付113元，即可搭乘返鄉專車回家投票。募資計畫於今日（12/8）正式在募資平台flying V上線，邀請社會支持。

青民協理事長張育萌表示，台灣青年必須返回戶籍地投票，但因工作或求學等因素，青年戶籍地與居住地多不同，返鄉投票成本高，因此投票率也較其他年齡層低。

張育萌表示，投票成本高導致投票率低，也讓歷來青年政策多是「短打型」，因此也期許青年選票能影響選舉結果，讓候選人意識到來自青年的期待及壓力，正面面對年輕選民提出更實際的政策。

「2024青年民主返鄉列車」募資計畫由台灣青年民主協會主辦、台灣學生聯合會合辦，串連全台各地大專院校，號召超過30所學生會響應。台學聯理事長翁歆媃指出，在享受憲法保障的人權價值時也應負起對國家的義務，投票是義務也是權利，期待透過返鄉列車活動降低交通成本、車票難尋等問題，讓可能影響青年返鄉投票的阻礙降到最低。

台大社工系大四生Sera Fangis Pacidal 陳少石來自花蓮豐濱港口部落，他分享，身為花蓮人已經習慣車票完售、漫漫長途的返鄉之旅。若明年要返鄉，必須在投票前一日中午坐上往花蓮的火車，到達車站後轉乘開往豐濱的客運，才能趕在投票前一日回到戶籍地，並在隔天投票，如果是前一日傍晚甚至是投票當日才出發，則無法在投票截止前抵達投開票所。

台北大學三峽校區學生會副會長陳怡瑾也表示，由於北上讀書，返家單程需負擔高鐵近1500元的票價。返鄉列車支持了無數個北漂青年，讓決定社會接下來幾十年走向的青年族群可以投下手中的一票，一同參與民主。

「這次，我們不改天— 2024 青年民主返鄉列車」募資計畫已在 flying V募資平台正式上線，邀請社會大眾支持。募資計畫募資連結：https://www.flyingv.cc/projects/34606