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108課綱刪經典古文遭北一女師轟無恥 教長親上火線回應

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部長潘文忠回應，教育部和新課綱從來沒有廢棄禮義廉恥，且高中選文中仍有文章論及品德和修養。記者許維寧／攝影
教育部長潘文忠回應，教育部和新課綱從來沒有廢棄禮義廉恥，且高中選文中仍有文章論及品德和修養。記者許維寧／攝影

北一女中教師區桂芝日前指出，108課綱刪除如顧炎武的廉恥等經典古文，學生不再知道為何「士大夫之無恥是謂國恥」，導致學生價值觀混淆、是非錯亂，痛批新課綱是無恥的課綱。教育部潘文忠今天回應，教育部和新課綱從來沒有廢棄禮義廉恥，且高中選文中仍有文章論及品德和修養。

潘文忠稍早出席「112年度樂器銀行成果發表記者會」，他指出，108課綱、教育部從來未廢棄禮義廉恥，課綱是引導學生於議題中思辨，能於生活中實踐禮義廉恥。

潘文忠也以高中國文課本為例，他指出，很多版本都收錄品德、修養等相關課題選文，如翰林版高一國文，特別用論語和學生探討品德，高二則也透過孟子討論性善和品德，其他版本都有收錄相關內容。

潘文忠也指出，108課綱希望讓學生有思辨的機會，而非固守背誦教條或背誦課文的方式，更希望於國語文領域中，學生能夠培養語言溝通、理性思辨能力。教育部也會兼顧文言文跟白話文，文言文仍有一定占比，除中華文化基本教材，文言文課數在三年課程當中，至少需占35%到45%， 也代表108課綱沒有捨棄文言文。

108課綱 潘文忠 文言文 北一女 教育部

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