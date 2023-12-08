蘭亭集序、漁父都出局 108課綱推薦古文從30減為15篇

北一女中國文科老師區桂芝日前發表短講，痛批新課綱刪去經典古文、是「無恥課綱」，影片於海內外華人圈瘋傳。根據教育部資訊108課綱前99課綱設有30篇推薦古文，至108課綱剩下15篇，不少如醉翁亭記、蘭亭集序等均已不在名單中。但教師和教育團體均表示，雖未列入推薦但還是能自己教，「覺得廉恥很重要還是可以上一上，讓大家有廉恥一點。」

區桂芝日前於記者會上表示，108課綱刪除如顧炎武的廉恥等經典古文，學生不再知道為何「士大夫之無恥是謂國恥」，不再理解為什麼「恥，是清清白白的辨別」。每天新聞看到許多不清不白的政客，跳梁小丑耀武揚威、吃香喝辣，學生價值觀怎麼能不混淆，是非觀怎麼不錯亂，「108課綱就是個無恥的課綱」。

根據教育部資訊，108課綱前身99課綱設有30篇推薦古文，至108課綱則為15篇，文言文占比從45％至65％，減為35%至45%。綜觀108課綱15篇推薦古文，先秦、漢魏六朝、唐宋、明清以及台灣相關分別均選3篇，包括諫逐客書、桃花源記等；而99課綱時期，30篇則收錄包括醉翁亭記、蘭亭集序、指喻、漁父、廉恥等，現今已未列入108課綱選文。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉指出，推薦古文15篇是108課綱高一、高二必修範圍，代表學校必須要於這兩年內上完，其他如廉恥等雖未列入，但若教師覺得重要，都可自行作為課後補充，或於選修課時列為教才。

魏佳卉談到，新課綱下國文科必修時數減少，但設有選修課和高三加深加廣課程，都可以再應用講授經典古文，「如果你覺得廉恥很重要還是可以上一上，讓大家更有廉恥一點。」而學生實務上也都知道學測、分科測驗國文科形同沒範圍，想考好成績，多還是會自行閱讀古文觀止等做補充。

建國中學國文科教師周杏芬也指出，過去推薦選文達40篇，後來一路減至30、15篇。但不少未列入的選文書商還是會編入補充教材中，學生可以自己讀，或教師用於加深加廣課程中。