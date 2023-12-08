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新北學校午餐 即日起有條件開放使用殺菌液蛋

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市教育局表示，即日起有條件開放學校午餐，可使用具CAS台灣優良農產品標章的殺菌液蛋產品。圖／新北市教育局提供
新北市教育局表示，即日起有條件開放學校午餐，可使用具CAS台灣優良農產品標章的殺菌液蛋產品。圖／新北市教育局提供

日前進口蛋引發食安疑慮，新北市教育局從今年9月20日起，暫緩使用液蛋產品。教育局表示，經與台北、桃園及基隆共同討論，針對蛋品源頭流向、標示是否確保安全無虞評估後，宣布即日起有條件開放學校午餐，可使用具CAS台灣優良農產品標章的殺菌液蛋產品。

教育局指出，液蛋產品的製造業者，應依衛生福利部所訂「液蛋製造業者符合食品良好衛生規範準則指引」辦理。為確保液蛋源頭流向、標示安全無虞，新北市衛生局加強針對液蛋製造業者的環境標示稽查及抽驗，並透過跨縣市及跨局處聯合稽查，落實把關機制。

另外，食藥署提供近期針對全國液蛋製造業者及產品標示之查核結果，確認液蛋製程及標示均已符合規範。

教育局強調，學校午餐契約範本已明訂，蛋類應為國產可溯源食材，應提供具「CAS台灣優良農產品」標章、「產銷履歷農產品（TAP）」標章及可溯源標籤（QR Code）的產品，新北市也將進一步要求業者學校午餐確實使用具CAS標章的殺菌液蛋，並提醒學校落實食材驗收等作業，確認產地、效期等資訊無虞，每日菜單、食材皆應登載於教育部校園食材登錄平台。

考量學校12月份菜單均已開立，學校須修改菜單，廠商也須重新調度食材安排進貨，教育局表示，尊重各校和廠商協調更改菜單的程序，授權由各校午餐供應會討論決議，故實際使用液蛋食材時間仍依各校時程而定，約在12月中下旬。

新北市教育局表示，即日起有條件開放學校午餐，可使用具CAS台灣優良農產品標章的殺菌液蛋產品。圖／新北市教育局提供
新北市教育局表示，即日起有條件開放學校午餐，可使用具CAS台灣優良農產品標章的殺菌液蛋產品。圖／新北市教育局提供

液蛋 食材

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