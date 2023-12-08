108課綱無「廉恥」陳沂：政客學過還不是不知恥 有差嗎？

北一女中的國文科老師區桂芝4日批108課綱是無恥的課綱，她當時短講的影片在網路瘋傳，引起海內外華人廣泛討論。網紅陳沂在臉書表示，北一女老師也不用那麼激動。「現在那些政客整天上演無恥戲碼，我們早就習慣國恥了啊！」

區桂芝4日在歷史教育新三自運動協會舉辦的「蔡英文政府教育政策總體檢記者會：去中國化的歷史教育」記者會上，發表5分鐘短講，砲轟蔡英文政府教育政策，居然在全世界瘋學中文的潮流裡選擇自宮，並痛批108課綱是無恥的課綱。

區桂芝在記者會上表示，在108課綱刪掉的經典古文，例如顧炎武的廉恥，學生不再知道為什麼「士大夫之無恥是謂國恥」，不再能夠清楚理解為什麼「恥，是清清白白的辨別」。每天新聞看到那麼多不清不白的政客，在那邊跳梁小丑耀武揚威、吃香喝辣，學生價值觀怎麼能不混淆，是非觀怎麼不錯亂，「所以108課綱就是個無恥的課綱」。

陳沂說，北一女教師舉例刪除顧炎武的「廉恥」，學生就不必再知道「士大夫之無恥，是謂國恥」，將嚴重影響學生的倫理道德觀。「我覺得北一女老師也不用那麼激動。現在那些政客，整天上演無恥戲碼，我們早就習慣國恥了啊！」

陳沂表示，這些政客以前也接受文言文教育，有學過「廉恥」，長大還不是一樣不知恥。刪除「廉恥」有差嗎？