北一女師轟新課綱無恥 鄭文燦：品格教育非靠背文言文

北一女中國文科老師區桂芝日前在新三自運動協會「蔡英文政府教育政策總體檢記者會：去中國化的歷史教育」記者會上發表5分鐘短講，痛批新課綱是「無恥課綱」。行政院副院長鄭文燦今表示，品格教育不是靠背文言文，最重要是孩子能在公民素養上有進步，不要輕易地否定台灣目前的教育成果。

鄭文燦今早到板橋車站出席活動，被問及此事，他說，最近有2個非常重要的教育指標的評比，台灣的學習表現在數學、科學、閱讀以及公民素養都名列前茅，展現的韌性及要學習的幸福感，跟這個老師的批評有很大的落差。

鄭文燦說，108課綱實施到現在，教學現場都能適應，孩子的學習表現也在提升當中，品格教育不是靠背文言文，文言文會占一定的比例，也會有一定的文史的素養，但最重要是孩子能在公民素養上有進步，可看到指標中，對人權、環境意識、媒體識讀都有長足進步，這是台灣未來的資產，不要輕易否定台灣目前的教育成果。

另外，媒體追問國台辦邀請台商舉辦座談，鼓勵台商明年踴躍回台投票。鄭文燦表示，台商很多是身不由己，人在屋簷下不得不低頭，相信回到自由的土地，他們會展現他們自由的投票意志，不過要提醒國人，中國介入選舉的方法很多，包括動員投票、威脅利誘、招待旅遊，民主還是由自己來決定比較好。