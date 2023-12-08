北一女師轟新課綱無恥 前教長吳清基：去中國化不適當

北一女中國文科老師區桂芝4日在新三自運動協會「蔡英文政府教育政策總體檢記者會：去中國化的歷史教育」記者會上發表5分鐘短講，痛批新課綱是「無恥課綱」，影片於海內外華人圈瘋傳。前教育部長吳清基今天出席教育團體論壇，他表示，去中國化不適當，而新課綱去中國化確實在台灣產生異音，若國民黨執政，將把課綱爭議題至教育國是會議討論。

區桂芝日前於記者會上表示，108課綱刪除如顧炎武的〈廉恥〉等經典古文，學生不再知道為何「士大夫之無恥是謂國恥」，不再理解為什麼「恥，是清清白白的辨別」，痛批108課綱就是無恥的課綱。

教育團體今舉行「面向教育・面向總統－親師生的教育許願單」論壇，並邀集藍白綠三政黨總統候選人教育代表參與。國民黨政營代表，前教育部長吳清基今天也表示，新課綱去中國化議題確實在台灣產生異音，但台灣傳承中華悠久的歷史文化，中華民國歷史定會一定要重視，「去中國化是不是適當的。」

吳清基指出，現在是中華民族的世紀，「21世紀中華民族會發光發熱。」若明年國民黨執政，將召開已停擺多年的教育國是會議，並討論新課綱去中國化爭議。台灣主體性一定會承認，但中華民國歷史定位也不能忘。

民進黨政營代表、立法委員范雲則表示，新課綱的調整都經過制度化的討論，也已吸收各界的意見，相信符合大眾的理想和共識。