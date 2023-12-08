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北一女師轟新課綱無恥 教部：未廢除禮義廉恥和文言文

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
歷史教育新三自運動協會4日召開記者會，批評蔡政府推動去中國化的歷史教育。北一女中國文科老師區桂芝（左二）批108課綱是無恥的課綱。本報資料照片
歷史教育新三自運動協會4日召開記者會，批評蔡政府推動去中國化的歷史教育。北一女中國文科老師區桂芝（左二）批108課綱是無恥的課綱。本報資料照片

北一女中國文科老師區桂芝4日在新三自運動協會「蔡英文政府教育政策總體檢記者會：去中國化的歷史教育」記者會上發表5分鐘短講，痛批新課綱是「無恥課綱」，影片於海內外華人圈瘋傳。教育部今天回應指出，108課綱沒有廢除禮義廉恥，而是鼓勵學子思辨和生活實踐，也未廢棄文言文，且可兼顧不同時代、作者、文類。

區桂芝日前於記者會上表示，108課綱刪除如顧炎武的〈廉恥〉等經典古文，學生不再知道為何「士大夫之無恥是謂國恥」，不再理解為什麼「恥，是清清白白的辨別」。每天新聞看到許多不清不白的政客，跳梁小丑耀武揚威、吃香喝辣，學生價值觀怎麼能不混淆，是非觀怎麼不錯亂，「所以108課綱就是個無恥的課綱」。

區桂芝更質疑，課綱之下歷史碎片化、國文淺碟化，各種學科全面退化，莫非就是教改的目的：「請問我們偉大的教育部官員，108課綱的專家學者，你們讓百年樹人的大業，全部毀在你們的意識形態裡面」。

教育部今天表示，108課綱沒有廢棄禮義廉恥，而是鼓勵學子思辨和生活中實踐。108課綱國語文課程強調培養學生語言溝通與理性思辨的知識能力，教材編選著重多元取材，取材範圍擴大至兼具時代特性、思想流派及文體多樣性的文化經典、台灣新文學作家作品，以及世界華文文學、翻譯作品、文學論述等。

教育部也澄清，108課綱並未廢棄文言文，文言選文甚至可兼顧不同時代、不同作者、不同文類。依據普通型高中國語文課綱規定，文言文除中華文化基本教材外，課數比率須符合3年平均35%至45%。

教育部也說，108課綱強調讓學生在課程中學習到各種素養能力，進而在生活中實踐和落實，而非僅背誦課文。以近日OECD發布的PISA 2022調查就指出，台灣學生具備足夠素養能力，能透過生活中的議題思辨，進而實踐禮義廉恥修養。

108課綱 教育部 文言文

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