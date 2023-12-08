北一女師批108課綱刪古文 網點名「出師表一定要留」原因曝

北一女中國文科老師區桂芝不滿108課綱刪除經典古文，如顧炎武的廉恥等，她砲轟蔡政府教育政策，痛批108課綱是無恥的課綱。PTT網友討論「一定要保留的古文」，有網友點名「出師表」，原因則是「學生一定玩過三國的遊戲、看過三國的戲劇」。

區桂芝4日在歷史教育新三自運動協會舉辦的「蔡英文政府教育政策總體檢記者會表示，在108課綱刪掉的經典古文，例如顧炎武的廉恥，學生不再知道為什麼「士大夫之無恥是謂國恥」，不再能夠清楚理解為什麼「恥，是清清白白的辨別」。每天新聞看到那麼多不清不白的政客，在那邊跳梁小丑耀武揚威、吃香喝辣，學生價值觀怎麼能不混淆，是非觀怎麼不錯亂，「所以108課綱就是個無恥的課綱」。

一名網友在PTT發文詢問「以後國文課本的古文要留下哪些？」他表示，現在逐漸去中國化，古文、白話文的教材比例改變，但是仍有古文的教育意義很重要，因此必須保留。他點名諸葛亮的出師表，他認為該文是三國時代最有名的文章之一，許多戲劇、遊戲都會以三國時代為背景，學生一定不陌生，加上後人評語「讀出師表不墮淚者，其人必不忠」，因此可見其地位之高，務必保留。

其他人則留言「長恨歌」、「赤壁賦」、「金瓶梅」、「琵琶行」、「李清照的聲聲慢吧，怎麼那麼美」、「當學生覺得論語根本廢文 現在看來是人生指引」、「李清照、李煜、蘇東波，以前很討厭讀古文，但現在重看這些，覺得有夠屌，尤其是蘇東波，他要是穿越到現代一定會變成八卦憤世肥宅」。

還有人留言「有人生歷練之後才知道古文的美和意義」、「只有詩詞歌賦值得學，其他八股觀念文都可以丟掉了，可以增加邏輯概念的都留下」、「經過一點風雨後 才能知道那些文章的意涵」、「祭妹文要保留，嫁錯老公的下場」、「曹丕的典論論文吧，文人相輕這句經典成語就那篇來的」。但也有人吐槽「教法考法還是死樣子的話，留啥也不會是重點」。