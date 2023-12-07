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南韓廣設醫學系 頂大瘋重考…小三生提早學微積分拚了

用藝文開展更精采的人生！質感生活由自己決定

文／ 黎允之

2023年即將進入尾聲，你是否期待在新的一年，為生活創造一些「更好玩的事」？藝術人文一向具有調劑身心的作用，國立臺灣師範大學進修推廣學院推出一系列藝文課程，讓上班族、退休族都能跳脫學習框架，利用零碎時間感受藝文豐沛能量。新的一年，就讓臺師大進修推廣學院陪你開展下班後的第二人生，在藝術人文領域中獲得滿滿的正能量。

圖／臺師大進修推廣學院提供
圖／臺師大進修推廣學院提供

「千呼萬喚始出來，猶抱琵琶半遮面……」琵琶是中國最具代表性的樂器之一，彈奏起來技巧豐富、音色鮮明多變且極具表現力，受到無數愛樂者的喜愛。臺師大【輕攏慢撚抹復挑：琵琶演奏基礎班】從入門起步，引導初學者了解「輕攏慢撚抹復挑」各式琵琶彈奏技巧，進而演奏出「大珠小珠落玉盤」的美妙弦音，體驗東方文化之美，陶冶情治並療癒身心。

圖／臺師大進修推廣學院提供
圖／臺師大進修推廣學院提供

喜歡小說的你，是否也想寫出自己的專屬作品？「文學總動員—打造小說下筆實戰力」以深入淺出的方式，開創閱讀者的想像空間，帶領學員掌握分析文本的能力，解鎖寫作技巧，點起心中的創作魂！在這門課中，你可以學到小說結構解析3招、經典創作公式和隱藏版必讀經典，讓你盡情徜徉在文學世界裡，一圓小說家的夢想。

週末的夜晚，除了小酌微醺，還需要來點漫漫書香！「LITERATURE LADIES' NIGHT—週末讀女性文學」帶領學員從女作家的角度看世界，藉由世界文學領略作品背後的時代與文化，探索女性作家挑戰社會的勇氣，也深度剖析女人的柔軟與堅毅，適合喜歡閱讀的文學深思者、喜歡歷史的時空旅行家、喜歡書寫的創意筆墨家，以及追求個人成長、自我覺醒的終身學習者。這門課採雙週授課、線上同步進行，讓學員有充裕時間消化文本，無負擔地吸收養分。

除了豐富多元的藝文課程，臺師大進修推廣學院還有英語、歐語、日語、韓語、東南亞語、本土語系等各式外語課程，以及職場商業管理、運動健康、美學文創、心理、音樂、藝術等課程，帶你揮別一成不變的生活，重啟對夢想的渴望，迎接更美好的未來。

「音樂」系列課程請參閱課程官網 >> https://www.sce.ntnu.edu.tw/home/course/list.php?series=U

「文學/哲學」系列課程請參閱課程官網 >> https://www.sce.ntnu.edu.tw/home/course/list.php?series=P

其他更多課程資訊請參閱臺師大進修推廣學院官網 >> https://www.sce.ntnu.edu.tw/home/course/

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