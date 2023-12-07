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蘆洲國小人行環境工程招標 民代：暢通、串連最重要

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市工務局今年與蘆洲國小等單位舉辦「街道設計派對：一起玩、一起走！」工作坊，由孩子發想想要怎樣的上學路。記者葉德正／攝影
新北市工務局今年與蘆洲國小等單位舉辦「街道設計派對：一起玩、一起走！」工作坊，由孩子發想想要怎樣的上學路。記者葉德正／攝影

蘆洲國小鄰近湧蓮寺商圈人潮擁擠，但周邊人行道狹窄、障礙多，學生上下學可能要走到馬路上與車爭道險象環生。新北府斥資7601萬元推動「蘆洲國小周邊人行及通學環境改善工程」今公告上網招標，將在周邊打造全齡無障礙空間，並改善老舊商圈環境。民代建議，人行道寬度除了要夠，也要能完整串連學校、捷運、商圈，更要考量民眾使用習慣，才能真正符合需求。

蘆洲國小周邊中正路、忠孝路、中央路、復興路每逢上下課尖峰時間，不僅車流、人流交織，現在雖有人行道，但寬度不足，又有障礙物，不少民眾要走到大馬路上，許多家長也看得膽顫心驚。

新北市工務局今年與蘆洲國小等單位舉辦「街道設計派對：一起玩、一起走！」工作坊，由孩子發想改造人行環境，民眾最有感人行步道過窄，且有部分人行道中斷，且認為目前步道不夠平整等。

新北市養工處指出，市府推動「蘆洲國小周邊人行及通學環境改善工程」，將針對蘆洲國小中正路、忠孝路、中央路、復興路全面改造。

規畫將老舊道路整建並解決行人通行障礙，優化通學、通勤步行路網，打造全齡無礙新環境，翻轉老舊市容、商圈形象，提升生活品質；此外也將整併設施帶、停車彎及電纜下地，讓通行環境更友善。

養工處表示，全案總經費7601萬餘元，中央補助3622萬餘元，日前通過國土管理署計畫審議，今日公告上網，預計明年2月開工，工期約290日曆天。

民進黨新北市議員顏蔚慈指出，周邊人行環境改善歷經多次舉辦說明會，這邊最主要問題就是人行道寬度不足，很多小朋友都反映上課根本不會走這條。

顏蔚慈說，除學校周邊，因為鄰近湧蓮寺商圈，人行道改善也要一併納入規畫，不過商圈使用習慣機車也不少，相關退縮空間設置機車停車彎也不能忽視，才能符合民眾需求。

顏蔚慈說，大家上課、上班都會用到這條街，如何順利串連捷運站，市府要做好規畫，不要花了大錢做一條大家不願走的路。

國民黨市議員黃桂蘭則說，蘆洲國小交通壅塞，依照市府目前規畫，相信可以讓學生上下課更安全，不過周邊攤販眾多，施工時間如何避開尖峰，必須要做好相關交通維持工作，才能順利度過施工期。

人行道

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