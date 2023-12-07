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870天工程 台南志開實小重建今啟用 學生:新校舍很舒適

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
志開實小新校舍斥資7800多萬，納入周邊建築與水交社文化園區元素，建築體採用米黃、橘及灰色系，今落成啟用。記者李文德／攝影
志開實小新校舍斥資7800多萬，納入周邊建築與水交社文化園區元素，建築體採用米黃、橘及灰色系，今落成啟用。記者李文德／攝影

台南南區志開實驗小學1948年創校，原有南棟老舊校舍經鑑定耐震能力不足，市府向教育部爭取經費，110年5月拆除重建。經過800多天工程，今市府舉行落成啟用典禮。新校舍包含班級教室、行政辦公室等18間，學生表示，施工時往往都要繞一大圈才能到球場上體育課，現在終能夠不受此困擾。教師說，新校舍有空間能讓導師們有辦公室使用，對教學品質有好處。

志開實小新校舍斥資7800多萬，納入周邊建築與水交社文化園區元素，建築體採用米黃、橘及灰色系，更在新校舍中廊樓梯外設置兩架飛機作為特色，歷經870天工程，今市府隆重舉辦落成啟用典禮，市長黃偉哲、教育局長鄭新輝及地方民代到場祝賀。

黃偉哲說，經過2年多重建，新校舍可以讓學生們使用非常有意義，更讓只志開實小「華麗轉身」。志開實小校長王念湘特別提到，此棟新校舍中廊空心磚，特別請所有學生彩繪再讓工程人員黏貼上去，所以這棟建築物與學生有許多連結。

6年級學生李冠謙說，由於重建時，要搬到北棟舊校舍上課，不過內部設備較舊，或多或少會影響學習品質。搬入新校舍非常舒適，尤其上課時會比較專心。他更補充說施工期間，如果要去球場上體育課，往往都要繞一大圈才能到，現在終能夠不受此困擾。

6年級導師陳菁文認為，因為之前舊校舍是沒有科任教室，專任老師要到班級上課，現在有專門科任教室，學生感受是不同。老師還說，先前因辦公空間不足，導師們沒有另外的辦公空間，只能在班級內辦公，或多或少會影響專任老師到班上課時的教學，現在有專門辦公室能使用，對於教職員們有好處。

市府教育局表示，目前台南市尚有5校7棟校舍重建已做好規畫設計，明年發包13校13棟校舍需耐震補強。針對除本次志開實小落成外，年底更有虎山實小新校舍落成，七股光復實小新校舍也正進入驗收階段，預計明年可落成啟用。

志開實小新校舍納入周邊建築與水交社文化園區元素，更在中廊建築體外設兩架飛機，彰顯周邊特色。記者李文德／攝影
志開實小新校舍納入周邊建築與水交社文化園區元素，更在中廊建築體外設兩架飛機，彰顯周邊特色。記者李文德／攝影
志開實小新校舍今落成啟用，學生讚搬入新空間非常舒適，也不用再因工程施作，繞一大圈到操場了。記者李文德／攝影
志開實小新校舍今落成啟用，學生讚搬入新空間非常舒適，也不用再因工程施作，繞一大圈到操場了。記者李文德／攝影
新校舍今隆重舉行落成啟用典禮，台南市長黃偉哲（左四）出席大讚，志開實小「華麗轉身」。記者李文德／攝影
新校舍今隆重舉行落成啟用典禮，台南市長黃偉哲（左四）出席大讚，志開實小「華麗轉身」。記者李文德／攝影

教室 建築 教育局

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