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校園族群歧視事件頻傳 學者：族群反霸凌可納獎懲辦法

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
立法院教育及文化委員會召開「如何讓每個人在台灣有尊嚴的生活」公聽會。記者李芯／攝影
立法院教育及文化委員會召開「如何讓每個人在台灣有尊嚴的生活」公聽會。記者李芯／攝影

今年發生台中一中「烯環鈉」、台大「火冒4.5丈」布條等事件，讓族群歧視成為教育界關注焦點。對此，學者認為可以參照性別平等教育法的做法，在各校獎懲辦法中提到族群反霸凌的規定，教育主管機關從現在就能開始做。教育部次長林騰蛟也回應，會請國教署研究處理。

立法院教育及文化委員會今早召開「如何讓每個人在台灣有尊嚴的生活」公聽會，討論原住民教育、提升學校族群共存共榮意識。東華大學民族事務與發展學系副教授陳張培倫指出，雖然相關公部門早就啟動反族群歧視霸凌工作，還是可以再做一些努力。

今年上半年發生多起校園族群歧視事件，陳張培倫表示，社會對特定族群主觀偏見很難完全消除，但可防止主觀偏見外化成為歧視言行，族群平等或反歧視立法工程尚未完竣之前，教育部可以參考性別平等教育法經驗，就族群平等、反歧視教育所涉及的相關議題，包含學習環境、學習資源、課程、教材等等，盤點各校在既有條件上還能再做什麼。

陳張培倫也說，學校性別平等、族群平等受關注程度有差別，各校學生獎懲辦法中，會因應性平法規定敘明與性別有關的反霸凌規範，但各校獎懲辦法卻很少提到族群反霸凌規定，有可能造成校內師生在性別與族群歧視問題上敏感程度有明顯落差。教育主管機關應提醒各校在既有獎懲辦法加註族群歧視問題，藉由這樣的手段提升校園師生意識與警覺心。

台灣大學社工系副教授Ciwang Teyra則提醒，很多人沒有想傷害別人，卻沒有覺察言論中帶有歧視，這樣的「隱微歧視」需要被認真關注。國內外研究都發現，日常生活中常常接觸到隱微歧視會影響身心健康，Ciwang Teyra表示，近期國內針對原住民大專校園學生的調查指出，頻繁接觸到隱微歧視的學生憂慮和焦慮程度愈高，呼籲原住民族人、不利人口的群眾需要被理解和支持。

林騰蛟回應指出，針對學者提出獎懲辦法的建議，會請國教署來參考處理。此外，針對今年上半年發生的校園歧視事件，教育部除督導學校及教育主管機關改善，也蒐整相關案例並宣導，請學校及教育主管機關以適當方式機會教育。

性別 主管 霸凌

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