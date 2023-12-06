台學生PISA、ICCS成績出眾 教長：城鄉能力差距也縮小

台灣2022年PISA、 ICCS成績近期陸續出爐，台灣學生公民認知全球第一、數學能力則為全球第三。教育部今天舉行部務會報，教育部長潘文忠指出，本屆施測學生都經歷過新課綱養成，且碰上三年疫情，國際上不少國家PISA成績都下降，但台灣學子整體成績進步，甚至學生城鄉能力差距也縮小了。

潘文忠今天表示，PISA、 ICCS成績近期陸續出爐，兩者均是世界通用測驗，具備可參考性。以PISA命題為例，可看出並非要學生刻意背誦，而是要求學生具備觀念後得出解決方案，ICCS更是如此。

潘文忠表示，兩項測驗可以看出學生近年來的進步，且學生事前不會像準備大考一般用力準備，學生是在自然的狀況下施測，代表學生的基礎素養正在提升。

潘文忠坦言，確實很在意兩項成績，在於受測學生都經歷過108課綱，也碰上了三年疫情。過去疫情期間雖曾停課一個月，但教育部嘗試讓學生學習不中斷，也確實擔心是否產生學習落差，疫情後不少國家PISA數據都下降，但台灣學生整體成績進步，甚至連能力城鄉差距也變小。

潘文忠也說，ICCS的成績也顯示，台灣學生平權、族群認知分數高，連三年進步，甚至比不少歐洲民主國家成績更出眾，代表現有課程中確實可接觸各項社會議題，也代表課綱確實能和世界趨勢接軌。