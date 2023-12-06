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國際數學競賽台南穿金戴銀 南市教育局長揭「好成績原因」

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市新營國小學生陳玨希獲得WMI世界數學邀請賽金牌獎，接受市長黃偉哲頒獎表揚。記者鄭惠仁／攝影
台南市新營國小學生陳玨希獲得WMI世界數學邀請賽金牌獎，接受市長黃偉哲頒獎表揚。記者鄭惠仁／攝影

台南市學生參加在韓國舉辦的2023WMI世界數學邀請賽，獲3鑽石12金13銀7銅1優勝，參加在新加坡的2023第19屆IMC國際數學競賽，也獲2金1銀8銅1優勝，市長黃偉哲市長今表揚47名獲獎學生，肯定學生的好表現，也期勉學生能擇己所愛，用數學開創自己的璀璨未來。

教育局長鄭新輝說，教育重視學生發揮潛能的機會，學生在某個領域找到優勢、獲得肯定，未來就有機會往這方面發展，因此教育局從2020年起將數學競賽向下延伸到國小高年級，比照國際比賽設計選擇題、填空題等，也有團體解題，從中培養學生邏輯思維及團隊精神，讓喜愛數學的學生有優勢發展的機會。

黃偉哲表示，數學是邏輯思維能力的展現，學好數學有助於各領域的學習。雖然練習的過程很辛苦，但結果是甜美的，期勉學生保持對數學的熱忱。他也提醒，國際賽會使用到英語，期勉學生要注重自己的語言能力，未來能夠在國際舞台上繼續發光發熱。

同時參加WMI世界數學邀請賽及IMC國際數學競賽獲佳績的永福國小學生龔昶睿說，2場數學國際賽出題方式不一樣，WMI競賽分數學思維與數學應用能力兩階段分別測試；而IMC競賽則有將近40%的英文題目，答題方式除了選擇題、填充題還有計算題型，必須熟悉不同語言下的數學用語才能順利答題，「相同的是答題很過癮」。

獲得WMI世界數學邀請賽金牌獎的新營國小學生陳玨希說，雖然準備比賽的過程很辛苦，假日也花很多時間練習，但數學能力有很大的提升，覺得未來在很多領域都用得到數學，所以願花時間來培養數學能力。

獲得IMC國際數學競賽銀牌獎的永福國小胡瑀恩說，今年是第3次參加IMC數學競賽，前幾年因疫情無法出國比賽，今年則是到新加坡實體參賽，可以和其他國家學生交流很有趣，在集訓時也認識了來自北、中、南不同地區的同學，互相砌磋交流，一起努力為台灣爭取榮耀。

台南市47名學生參加國際數學競賽獲獎，市長黃偉哲頒獎表揚。記者鄭惠仁／攝影
台南市47名學生參加國際數學競賽獲獎，市長黃偉哲頒獎表揚。記者鄭惠仁／攝影

小學生 語言 教育局

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