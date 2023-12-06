不適任教師處理人心惶惶 教團盼分流處理化繁為簡

全教總今日在教育部前陳情，表示新修的教師法從民國109年實施以來，不適任教師的處理機制亂成一團，檢舉案件無分輕重，導致教師人心惶惶。有現場教師表示，調查程序至少2個月，老師在面對調查時相當煎熬，且愈關心孩子的老師反而愈容易被投訴，直言「那真的很心酸」。

全教總理事長侯俊良要求教育部徹底檢討不適任教師處理機制，調查程序應分流處理、化繁為簡。根據國教署的數據，110到112年各縣市召開校事會議處理的案件中，有6成查無實證，3成7進入考核會審議，只有極少數案件達解聘程度，侯俊良認為，可見多數案件根本不需要到校事會議處理。

嘉義縣教師職業工會秘書長陳佩瑩指出，南部有學校旁住戶隔著圍牆往學校看，就投訴教師體罰學生，主管機關調查發現只是體育團隊訓練活動，行為並無不當，結案不久該檢舉人又再次投訴類似事件。

另外，還有教師要求學生補交寒假作業，重複提醒後家長投訴老師對學生霸凌。學校人員初步了解確定並無不法，但主管機關仍要求調查，造成親師生關係緊張，查明之後竟是學生作業遺失不敢告訴家長。

陳佩瑩感慨修法讓老師風聲鶴唳，一旦進入調查程序，老師就要面對至少2個月調查與煎熬。身為調查員的陳佩瑩也觀察，「沒有一個老師在面對調查的時候不落淚」，在教學現場愈關心孩子、想協助家長解決問題，督促學生完成學習內容的老師，反而愈容易被投訴，「那真的很心酸」。

全教總指出，雖然有個別學校處理不適任教師流程不符法規，但應回到個案處理，而非把個案通案化，祭出更多行政限制。全教總也強調主管機關應捍衛教育專業，讓教育人員回歸教學本務，不要讓學校因不適任教師處理流於空轉。