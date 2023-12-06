苗栗縣府與清大合作拔尖 高中實驗班下學年開班

苗栗縣政府教育拔尖，下學年首次在縣立興華高中辦理數理、語文實驗班，並與國立清華大學合作規畫課程，另成立苗栗縣STEAM教育中心， 留住優秀學生在地就學。

苗栗縣教育資源不如人，一些優秀國、高中跨縣市到新竹市、新竹縣及台中市就讀，縣長鍾東錦有感，縣府明年編列800萬元，希望與清大合作，讓優秀的子弟盡量留在苗栗，提升考上國立大學的人數，此外，國中會考的成績不要輸太多，也是家長共同的願望。

縣府教育處指出，苗栗縣高級中等學校實驗教育審議委員會日前審議通過，興華高中將於113學年度辦理數理實驗班及語文實驗班，也是苗栗縣第一所設置實驗班的高中，每班各35人，提供優質多元的學習資源。

下階段透過與清大師資及課程學術交流合作，希望藉由實作專題研究課程與科學探究進階課程，驗證理論與實作相輔相成，培養學生具備科學論證與創造能力；此外，堅定語文學科學習興趣、開發與提升語文潛能、激發語文學科研究動機，培養學生思辨與發表力。

縣府規畫與清大簽署合作備忘錄，除高中端開設辦理實驗課程，鏈結與整合相關在地學習資源，深化落實教育合作，未來設立苗栗縣STEAM教育中心，結合科學（Science）、技術（Technology）、工程（Engineering）、藝術（Art）和數學（Mathematics）五大學科，由清大教授擔任計畫主持人。

STEAM教育中心辦理教師研習、工作坊，及國、高中學生營隊等，以跨領域學習為特色，發展創新思考、解決問題、做中學等能力，進行素養導向與跨領域教學，達成跨域人才在地培育，培養解決真實生活情境問題，符合未來社會發展趨勢的終身學習者。