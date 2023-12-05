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三黨退撫改革假的？ 全教總籲：速推動立法保障公教人員

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
全教總5日呼籲三黨總統候選人，應速推動退撫基金撥補與個人專戶改革。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
全教總5日呼籲三黨總統候選人，應速推動退撫基金撥補與個人專戶改革。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「教育政策不應該只是口號，盼三黨總統候選人推動退撫基金撥補與改革方案！」全教總5日召開記者會，呼籲各黨推動退撫新制改革立法與撥補的立法。理事長侯俊良指出，政府未依法撥補退撫基金，且退撫新制採個人專戶，恐讓公教人員退休更缺乏保障，三黨不應該只喊口號，要透過立委推動相關改革措施。

立委提案才是真

全教總理事長侯俊良表示，他們先前像三黨總統候選人提問「政府擔起雇主責任，杜絕二次年改」、「退撫新制產生問題如何解決」與「薪資審議制度納入受雇者代表」，但民進黨賴清德完全沒回答前兩題，第三題僅強調民進黨政府任內多次幫軍公教加薪，且納入代表部分也沒有給出承諾。

他提到，國民黨侯友宜與民眾黨柯文哲雖然針對三題都有給出承諾，但他們擔心兩黨是為了選舉考量，且藍白在國會都有立委席次，但過往在法案上並未支持全教總相關意見，因此期待兩黨現在就要在立法院提案，替教師爭取權益。

個人專戶要改革

全教總代表葉明政指出，政府採用退撫新制後，依法應該撥補300多億，但在明年度總預算卻僅撥補100多億，而未來退撫新制採取「個人專戶」，恐有難以抵抗通膨與長壽稀釋專戶的問題，盼政府依法撥補，並提出新的檢討措施，例如設立帳務管理平台、鼓勵參加自願增額提撥等。

侯俊良也說，雖然政府表示多次替軍公教調薪，但相關機制應該法制化，還有納入受雇者代表，公務員調薪不應該成為政府的恩賜，而是要與經濟發展掛勾。另外，除了要解決退休基金的財務問題，三黨總統候選人應同步加強長期照護與安養機制，讓台灣的退休政度可以獲得更好的改善。

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