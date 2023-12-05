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特教助理員欠薪 國教署：已撥付

聯合報／ 記者李芯／台北報導

日前傳出部分縣市的特教助理員遭欠薪，現場特教老師就發現，助理員薪資經常由地方政府、學校代墊，但有些學校卻無多餘的錢，導致只能拖欠薪水。教育部國教署回應表示，遭爆欠薪的新竹市、高雄市都早已完成撥付，呼籲各縣市政府不應拖欠特教助理人員薪資。

特教助理員的工作內容是配合學校特教老師需求，提供個別或少數學生在校的生活自理、上下學及其他生活等支持性服務。高雄市與新竹市議員，日前皆曾於市議會質詢，指該縣市的特教助理員遭欠薪，兩縣市主管機關則允諾會限期發放，及檢討發薪事宜。

全教總特教委員會主委鍾正信直言，與其問哪些縣市的特教助理員被欠薪，不如問哪些縣市「未被欠薪」。他解釋，遭欠薪的特教助理員皆為兼任時薪制人員，經費需求並非每年相同，會依照當年度需求變動，再由國教署及地方政府補助。

鍾正信還透露，中央補助款的撥補流程常拖很久，很多學校都是自行代墊，「如果國教署拖兩個月，地方教育處再拖兩個月，補助到學校時，一個學期就過完了」。

高雄某國小特教老師就指出，該校十一月才撥付一至七月的特教助理員經費，學校至八月底、九月初，已代墊廿餘萬元，「這筆錢就是一直欠、欠很久」。據了解，學校代墊的經費經常仰賴家長會捐款、停車場收入，但高雄有部分偏鄉小校，根本無多餘經費代墊特教助理員的薪水，只好欠薪。

國教署說明，每年年底皆會請各縣市政府依規定提報補助計畫，經審查後核定經費並予以撥款；其中特教助理人員的經費，是依人數級距補助部分經費，縣市政府也依規定，編列一定比例經費支應。

至於鍾正信認為國教署應有一致性的做法，助理員薪水不能只依靠學校和縣市端暫墊，國教署表示，一一二學年度補助各縣市特教經費均已完成撥付，其中新竹市已於四月一日撥付，高雄市已於六月五日撥付完成，並無拖欠撥款。國教署也呼籲各縣市政府不應有拖欠特教助理人員薪資的情形，將加強督導縣市於開學前即應妥為編列及撥付相關經費，並要求學校應按時支給薪資，以維護人員權益。

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