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基市府擬5年投入2.4億元 改善44所學校漏水

中央社／ 基隆4日電

基隆市政府今年投入3663萬餘元，修繕5所國中、小學校舍漏水，預計明年至民國116年，再編列共2億417萬餘元預算，改善39校共39棟校舍，完成44所國中、小學共44棟校舍防水隔熱工程。

基隆市長謝國樑今天透過新聞稿指出，基隆市許多國中、小學校舍老舊，且基隆市屬多雨潮濕環境，造成校舍滲水、壁癌等情形，為了學生健康，市府決定自籌經費，逐年編列共新台幣2億4000萬餘元，改善老舊校舍漏水問題，提供學生舒適的校園環境。

基隆市政府教育處代理處長楊桂杰指出，市府今年投入3663萬餘元，改善隆聖國小、銘傳國中、暖暖國小、中華國小和東信國小5校各1棟校舍漏水，其中，暖暖國小和中華國小預計年底完工，其餘3所學校校舍則已完工。

楊桂杰表示，市府將於明年至民國116年，逐年編列共2億417萬餘元，改善基隆市39所國中、小學共39棟校舍漏水，完成全市44所國中、小學共44棟校舍防水和隔熱工程。

安樂區的隆聖國小剛完成教學大樓外牆防水改善工程，這次全面打除外牆膨脹磁磚、新作防水層和老舊窗戶塞水路等。校長王春奎指出，工程並透過仿石漆獨有面層，搭配學校主題設計典雅線條配色點綴，除提升建物防水能力外，也展現建物美學質感，使老舊校舍煥然一新。

小學 漏水

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